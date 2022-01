15 SUV in Wuppertal entwaffnet – Protest gegen Zerstörung des Osterholzes

„Die Produktion von SUVs basiert auf neokolonialer Ausbeutung von Menschen im globalen Süden, ihr Gebrauch führt regelmäßig zu Unfällen mit Toten und wenn sie nicht genutzt werden, verbrauchen sie wertvollen Platz in unseren Städten“, betonen bereits die autolosen Gartenzwerg*innen in Dortmund.

Die Aktivisti hinterließen an den „entwaffneten“ SUV folgende Botschaft und planen weitere „Entwaffnungen“, wenn die Zerstörung des Osterholzes nicht gestoppt wird:

„Ihr SUV tötet!

Wir haben aus einem oder mehreren Reifen Ihres SUV die Luft abgelassen. Nehmen Sie es nicht persönlich. Es ist Ihr Auto, das uns nicht gefällt. Sie sind sich sicherlich des großen Kraftstoffverbrauchs bewusst, daher müssen wir Sie darüber nicht aufklären. Aber entweder wissen Sie es nicht oder es ist Ihnen egal, dass all das Benzin, das Sie beim Herumfahren in Ihrem SUV durch die Straßen der Stadt verbrauchen, verheerende Folgen für andere hat. Wir befinden uns in einer Klimakrise, die schon jetzt verheerende Folgen für die Welt hat, welche sich in Zukunft noch verschlimmern werden.

Wenn die Gletscher schmelzen, verschwindet die Wasserquelle der Menschen. Wenn sich die Wüsten ausbreiten, werden landwirtschaftliche Felder unbebaubar. Wenn der Meeresspiegel steigt, werden Häuser überschwemmt. Ergebnis: Milliarden Flüchtlinge, unzählige Tote. Schätzungen zufolge sterben laut GHF jedes Jahr 300 000 Menschen an den Folgen des Klimawandels.

Als wohlhabender Mensch werden Sie länger überleben als die meisten und sollten sich Ihrer Privilegien bewusst sein und Ihre Emissionen radikal reduzieren, unter anderem durch den Verzicht auf Ihr SUV. Denn am stärksten gefährdet und bereits am schlimmsten von der durch den Wohlstand im Norden verursachten globalen Erwärmung betroffen sind die Menschen in armen Ländern. Am Ende aber wird das Klimachaos uns alle treffen, Arme ebenso wie Reiche.

Dies muss nicht passieren, wenn wir die CO2-Emissionen radikal reduzieren. Jetzt. Nicht morgen. Deshalb haben wir Ihren SUV entwaffnet, indem wir die Luft aus den Reifen abgelassen haben.

Da Sie in einer Stadt mit einem funktionierenden und gut erreichbaren öffentlichen Nahverkehr leben, können Sie ohne Ihr SUV problemlos ans Ziel kommen.

Gerade jetzt soll wieder ein Wald für die Profite einer einzelnen Firma gerodet werden. Der Osterholz hier in Wuppertal. Wir sind solidarisch mit dem Kampf von OsterholzBleibt und der Waldbesetzung JederBaumZählt gegen die Kalkwerke Oetelshofen, gegen die Klimakrise! Wenn der Wald weiterhin gerodet werden soll, werden auch weiterhin SUV entwaffnet werden!

PS: Gilt auch für AMG und andere Wagen mit großem Kraftstoffverbrauch“