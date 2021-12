DPMA Pogo-Krieg!

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat das Wort "pogo" als Marke einer Privat-Firma zugesprochen. Dies wurde bereits im Jahr 2018 vom DPMA veranlasst (siehe webadresse). Die Folgen davon sind unter anderem, dass zum Beispiel Merchandising-Firmen die Produktion von Produkten, auf denen das Wort "pogo" vorkommt, aus Angst vor einer Markenverletzung und deren Folgen, ablehnt.

Das Wort "pogo" ist viel zu allgemein, um als Marke einer einzigen Firma zugesprochen zu werden. Das DPMA ist unglaubwürdig, wenn es behauptet, nichts von der Bedeutung und der Verwendung des Wortes "pogo" gewusst zu haben, als es die Anmeldung der Wortmarke geprüft hat.

"Pogo" ist nicht nur ein Wort, es ist eine Kultur, die damit zensiert und verboten wird. Wenn auch nicht jeder, so zumindest sehr viele kennen den Pogo-Tanz. Dieser betrifft eine sehr weitläufige kulturelle Szene, von den Punks bis zu den Skins und auch den Metalern. Doch nicht nur das, sondern auch wissenschaftliche Begriffe, wie den Pogo-Effekt (Apollo 13 Weltraum-Mission), und vieles mehr. Darunter auch die Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands (APPD, Pogo-Partei, Pogos).

Zudem bestehen bereits 43 Registrierungen, in denen das Wort "Pogo" vorkommt, beim Europäischen Patentamt (EPO), die mit der Wortmarke "pogo" beim DPMA in Konflikt stehen. In Anbetracht dieser Fakten ist davon auszugehen, dass das DPMA das Wort "pogo" vorsätzlich gegen all jene, die damit geschädigt werden, zugelassen hat.

Die Eintragung der Wortmarke "pogo" ist ein Angriff auf eine Kultur! Pogo wurde mit diesem Angriff in den Szenen der Punker, Skinheads und Metaler zensiert. Wem das egal ist, weil es nur eine Wortmarke ist, dem sei die Frage gestellt, was er sich noch alles nehmen lässt, bevor es ihm nicht mehr egal ist!

Das DPMA sieht sich nach Eigenaussage nicht in der Verantwortung. Das Problem liege bei den Geschädigten, die dieses über einen Rechtsstreit mit dem Markeninhaber klären sollen. Das ist grundlegend falsch. Das DPMA will sich aus der Verantwortung ziehen. Die Verantwortung liegt allein beim DPMA!

