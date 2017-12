[HH] 22.12.+++ Demo auf der Veddel +++ Nichts gelernt?! Rechten Terror und Rassismus bekämpfen!

Nichts gelernt?! Rechten Terror und Rassismus bekämpfen!

Am 17. Dezember 2017 wurde auf der S-Bahn-Station Veddel ein Sprengsatz,

vermutlich mit Nägeln und Schrauben versehen, abgestellt und gezündet.

Mindestens eine Person erlitt ein Knalltrauma und ein gläserner Windfang

wurde zerstört. Glücklicherweise kamen - soweit bekannt - keine weiteren

Personen körperlich zu Schaden. Als mutmaßlicher Täter wurde ein

51-jährige Mann aus Harburg festgenommen. Bei diesem handelt es sich

Stephan K. Er ist einer der beiden verurteilten Neonazis, die Gustav

Schneeclaus umbrachten. Dieser wurde am 18. März 1992 am Buxtehuder

Busbahnhof ermordet, da er Hitler als größten Verbrecher bezeichnete.

Wir verstehen diesen Anschlag als rechten Terror. Die Hamburger Polizei

hingegen hat zunächst ein mögliches rassistisches und rechtes Tatmotiv

nicht benannt und einen terroristischem Hintergrund bereits am Sonntag

ausgeschlossen. Die Veddel und Wilhelmsburg sind migrantisch und

alternativ geprägte Stadtteile. Einen Sprengsatz an einem zentralen

Verkehrsknotenpunkt zwischen diesen Stadtteilen hat nicht nur das Ziel,

die hier lebenden Menschen zu verletzen, sondern darüber hinaus ein

Bedrohungsszenario und Angst zu schaffen. Dieser Anschlag an diesem Ort

ist daher als rassistisch motiviert zu verstehen. Die neonazistische

Geschichte des mutmaßlichen Täters bestätigt uns darin. Angst und

Verunsicherung zu verbreiten kennzeichnet rechten Terror und reiht sich

ein in die zahlreichen und zunehmenden rechten Angriffe und Anschläge

der vergangenen Jahre.

Wir fordern rechten Terror als solchen unmissverständlich zu benennen!

Keine Verharmlosung des rechten Terrors!

Wir fordern eine lückenlose Aufklärung des Tathergangs und der Motivation.

Gemeinsam & solidarisch rechten Terror und Rassismus bekämpfen!

Kundgebung und Demo

Freitag 22. Dezember 2017 16:30 Uhr

S-Bahnhof Veddel (Wilhelmsburger Platz)

Antifaschistische und Antirassistische Gruppen Hamburg