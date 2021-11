Farbe für Burschenschaft

Gestern Nacht wurde das Haus der schlagenden Burschenschaft Sudetia in der Augustenstraße 109 in München mit Farbkugeln und dem Spruch „Sexisten & Nazis“ versehen. Die Sudetia ist eine von 7 schlagenden Burschenschaften in München und hat unter dem Motto Ehre, Freiheit, Vaterland auch am sogenannten Volkstrauertag teilgenommen. Burschenschaften sind ein Hort reaktionären Potenzials und vertreten und bewahren rückschrittliche Werte. Gleichzeitig sind sie durch ihre Infrastruktur und durch ihre gute Vernetzung gesellschaftlich einflussreich. Schlagende Burschenschaften vertreten offen rechte und rassistische Ideologie und haben in München immer wieder organisierten Faschisten Unterschlupf und Wohnraum geboten. Doch nicht nur das: Die reinen Männerbünde stehen ausschließlich Männern offen und tolerieren Frauen meist nur zu bestimmten Anlässen, bei diesen Festen sind sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen an der Tagesordnung.

Burschenschaftler haben ein extrem rückschrittliches und feindliches Rollenbild von Frauen. Zum Anlass des Tages gegen Gewalt an Frauen wurde deshalb die Fassade der Sexisten und Rechten mit Farbe verschönert.

Sexisten und Rechten keine Ruhe – Burschenschaftler angreifen!