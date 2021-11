Die Garnholter Büsche sind wieder besetzt!

Unsere Regierung hat sich unüberraschend vorgenommen, die angesichts der fortschreitenden Klimakrise dringlich anliegenden Transformationsschritte genau nicht einzuleiten - Die gefahrene neoliberale Schiene sieht eben auch vor, im Interesse der Autoindustrie die Mobilitätswende hinten an zu stellen und grüngewaschene absatzgenerierende Scheinlösungen zu implementieren.

Die automobile Infrastruktur soll laut Koalitionsvertrag in keinster Weise angegangen werden - ein aus Klimaschutzaspekten sinnvoll und einfach umzusetzender Bau- und Planungsstopp neuer Fernstraßenprojekte ist natürlich nicht vorgesehen.

Diese Politik schränkt unsere Freiheit ein und mindert unsere Lebensqualität - Sie betrifft Menschen in allen Teilen der Erde, und führt zu gewaltigen Katastrophen. Der BUND wird daher am 7. Dezember in Leipzig seinen ersten Verhandlungstag gegen den Bau der insgesamt 200 Kilometer langen, neuzubauenden A20 vor dem Bundesverwaltungsgericht antreten. Die Zerstörung von Feuchtgebieten, Lebensräumen und die Flächenversiegelung wären enorm, die Kosten beliefen sich auf über 7 Milliarden Euro - Geld das besser für die Aufpäppelung der Bahn oder Stärkung des Radvekehrs eingesetzt wäre. Es ist absurd, in heutiger Zeit überhaupt noch über den Bau von dem motorisierten Individualverkehr dienlichen Projekten nachzudenken!

Daher sind wir nun dort vor Ort, wo die A20 hingebaut werden soll, und werden Widerstand leisten. Mit unserer Besetzung eines Waldstückes, das im ersten Bauabschnitt der Autobahn liegt, fordern wir den Staat als Instrument der Automobilindustrie heraus und erteilen eine Kampfansage an die alltägliche Zerstörung unserer Lebensgrundlage zum Nutzen einer superreichen Minderheit.

Unsere Besetzung wird umso länger bestehen, je mehr Menschen wir sind. In unserem ebenfalls auf der Trasse liegenden Wiesencamp, einer legalen und angemeldeten Versammlung, gibts eine Küfa sowie Wohncamper zum übernachten. Auch wenn du noch keine Ahnung von dieser Art des Aktivismus hast, kannst du sehr gerne vorbei kommen! Gerne zeigen wir dir, wie man eine Besetzung plant, ausführt und hält. Über Anfahrt, Packliste und weiteres kannst du dich auf unserer Webseite informieren: www.a20camp.de.

Wir brauchen jetzt euren Support!

Komm vorbei, egal ob du klettern kannst oder nicht. Helfende Hände werden überall gebraucht, auf dem Boden und in den Bäumen!

Ihr findet die Besetzung wenige Gehminuten von der August-Lauw-Straße 6, 26655 Westerstede / Garnholt

Wenn ihr euch mit einer Besetzungssituation nicht wohl fühlt, kommt gern ins a20camp von Moor bleibt Moor ganz in der Nähe.

Es ist ein legaler Safe Space und vom Versammlungsrecht gedeckt. Zu finden im Otterbäksmoor 8, 26655 Westerstede / Garnholt