AK Antifa bleibt

In der StuRa Sitzung der Martin Luther Universität in Halle soll am 15.11.2021 darüber entschieden werden, ob der Arbeitskreis Antifa aus dem Studierendenrat ausgeschlossen und ihm somit auch die finanzielle Grundlage gestrichen wird. Der Antrag dafür stammt von der Offenen Linken Liste, der Grünen Hochschulgruppe und der Hochschulgruppe der Jusos. Die Begründung für dieses Vorgehen ist in unseren Augen fadenscheinig bis haltlos und wir sind wütend über jene Cancelpraxis, deren Kern autoritär und deren Auswirkung de facto anti-antifaschsitisch ist. Deshalb solidarisieren wir uns mit dem Arbeitskreis Antifa und deren offenem politischen Diskurs und sind entsetzt über die vermeintlich "linken" Studiengruppen, aber leider nicht überrascht.

Grüße, Antifaschistisch*innen aus Halle