Liebe Freund*Innen, liebe Genoss*Innen, wir haben uns gestern Abend in Berlin-Kreuzberg versammelt, um ein Zeichen der Solidarität mit den beiden Antifaschisten Jo & Dy, nach Stuttgart zu schicken! Wir sind immer noch geschockt, wütend, traurig und nachdenklich gestimmt, aber möchten den beiden Genossen unsere vollste Unterstützung und Rückendeckung zusichern! Wir wünschen Jo & Dy, ihren Familien, Freund*Innen, Genoss*Innen und Weggefährt*Innen alles Gute,viel Kraft und Energie, um das Ganze durchzustehen! Kampf der Klassenjustiz! Antifaschismus ist kein Verbrechen!

FREIHEIT FÜR ALLE ANTIFASCHIST*INNEN

++++FRANCAIS++++

Chers amis, chers camarades, nous nous sommes réunis hier soir à Berlin-Kreuzberg pour envoyer un signe de solidarité avec les deux antifascistes Jo & Dy, à Stuttgart ! Nous sommes encore choqués, en colère, tristes et réfléchis, mais nous voulons assurer les deux camarades de notre soutien total et de notre appui ! Nous souhaitons à Jo & Dy, à leurs familles, amis, camarades et compagnons toute la force et l'énergie nécessaires pour traverser cette épreuve ! Combattez contre la justice de classe ! L'antifascisme n'est pas un crime !

LIBERTÉ POUR TOUS LES ANTIFASCISTES