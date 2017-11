Amazon und Jobcenter - „Zwei Seiten einer stinkenden Medaille“ Pressemitteilung zum Beitrag von BASTA! zur „Make Amazon Pay“ Aktionswoche

„Für uns als Erwerbslose, war es wichtig bei der Aktionswoche präsent zu

sein. Amazon ist so etwas wie das verlängerte Wartezimmer der Jobcenter.

Beide arbeiten Hand in Hand bei der Durchsetzung von prekären

Arbeitsbedingungen und der Ausweitung eines Niedriglohnsektors“ so eine

Aktivistin der Erwerbsloseninitiative. „Es sind zwei Seiten einer

stinkenden Medaille“

Auf der einen Seite findet sich das Jobcenter, welches mit absurden

Anstrengungen Kund_innen mit einem Entzug der kärglichen

„Existenzsicherung“ bedroht. Eine Million Sanktionen pro Jahr sprechen

für sich. Gleichzeitig gibt es Arbeitgeber wie Amazon, die mit

modernsten Maschinen und Organisationsmethoden ermöglichen den letzten

Tropfen Arbeitskraft aus den Beschäftigten noch so effizient

herauszupressen. Bei vergleichsweiser gutem Stundenlohn, sind es andere

Maßnahmen, die dies ermöglichen. Befristungen der Arbeitsverträge und

die Forcierung innerbetrieblicher Konkurrenz bewirken eine unaufhörliche

Selbstoptimierung der Beschäftigten. Das Damoklesschwert der

Austauschbarkeit schwebt so über immer mehr Arbeitsplätzen und über und

in den Köpfen derjenigen, die sie (noch) besetzen. Wie schnell das gehen

kann, sieht man aktuell an den Fällen von Siemens oder Air Berlin. Was

den Beschäftigten danach in Aussicht steht, sind wieder prekärere und

schlechter bezahlte Stellen.

„Wir die Erwerbslosen werden jedes Jahr unter Androhung von Sanktionen

genötigt uns bei den Arbeitgebern wie Amazon zu bewerben. Alle wissen

was für ein Druck dort herrscht, aber jede Weigerung führt zum

Leistungsentzug. Wir als BASTA! sehen unsere Arbeit nicht an den

Werktoren von Amazon beendet. Nur gemeinsam mit den Arbeiter_innen

gelingt es uns die Auswüchse dieses Systems aufzuzeigen und Alternativen

zu entwickeln.“

In diesem Sinne:

Die Grenze verläuft nicht zwischen Erwerbslosen und Beschäftigten,

sondern zwischen Ausgebeuteten und jenen, die davon profitieren.



#makeamazonpay