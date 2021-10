Das Hinterland fährt nach Nürnberg

Das Hinterland fährt gemeinsam nach Nürnberg

Am 16.10.2021 findet in Nürnberg die „United against Repression-Freiheit für Jan“ Demo statt.

Die Gruppen Antifa Aalen, WiderstanNT aus Nürtingen, AfA Herrenberg und Menschen aus Schwäbisch Gmünd organisieren eine gemeinsame Anfahrt.

Tickets gibt es in der Silberburg in Nürtingen, Wilhelmstraße 1.

Wenn ihr die Tickets nicht in Nürtingen abholen könnt, schreibt Widersta_nt auf Instagram eine Nachricht: https://instagram.com/widersta_nt?utm_medium=copy_link Oder wendet euch per E-Mail an antifa-hbg@riseup.net.

Informationen zum Fall Jan findet ihr auf der Webseite der anarchistischen Gruppe Nürnberg: https://aufdersuche.blackblogs.org/2021/08/26/ob-nuernberg-bundesweit-od...

Kommt mit uns zusammen auf die Straße!

Gegen jede Form von Herrschaft und Unterdrückung und für eine Welt, in der wir alle gewaltfrei leben können!

Feuer und Flamme dem Knastsystem!Weg mit Staat und Polizei!

Freiheit für Jan und alle Anderen!