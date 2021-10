Bericht deckt 3.200 Pädophile in der katholischen Kirche auf

Die Veröffentlichung eines wegweisenden Berichts, der untersucht, wie französische katholische Priester in den letzten 70 Jahren in einem Klima der Vertuschung und Geheimhaltung schätzungsweise 10.000 Opfer sexuell missbraucht haben, wird voraussichtlich einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte des Katholizismus in Frankreich darstellen und droht eine bereits schrumpfende Gemeinschaft von Gläubigen in eine erneute Glaubenskrise schicken.

Mehr als zwei Jahre nachdem französische Bischöfe die Einrichtung einer unabhängigen Kommission als Reaktion auf die Reihe hochkarätiger Skandale wegen sexuellen Missbrauchs gefordert haben, um die Kirche zu erschüttern, wird die CIASE (Unabhängige Kommission für sexuellen Missbrauch in der Kirche) ihre mit Spannung erwarteten Ergebnisse veröffentlichen die französische Öffentlichkeit am Dienstag, den 5. Oktober.

Vor ihrer Freilassung sagte Kommissionspräsident Jean-Marc Sauvé der Nachrichtenagentur AFP und dem Wochenmagazin Journal du Dimanche, dass von den 115.000 Priestern und Geistlichen, die zwischen 1950 und heute in der Kirche in Frankreich arbeiteten, 2.900 bis 3.200 waren Pädophile. Die Kommission hat auch 22 Fälle an französische Staatsanwälte weitergeleitet, die verjährt waren.

Auf internationaler Ebene werden die Ergebnisse des französischen Berichts die neuesten sein, um die katholische Kirche zu verurteilen. In diesem Sommer zwang die Entdeckung von Hunderten von nicht gekennzeichneten Gräbern indigener Schulkinder an den Standorten ehemaliger Wohnschulen in ganz Kanada die Kanadier, sich einem Teil der dunklen Vergangenheit des Landes zu stellen. Für mehr als ein Jahrhundert, bis in die 1990er Jahre, wurden schätzungsweise 150.000 indigene Kinder gewaltsam aus ihren Familien genommen und in Internatsschulen gebracht, wo sie körperlich und sexuell missbraucht und ihrer Sprache und Kultur beraubt wurden. Die Schulen wurden von der katholischen Kirche betrieben.

