Bericht zur Demo gegen Abschiebungen aus der Niederlande nach Afghanistan!

19.11.2017, Maastricht - Auch wenn wir nicht in die Vorbereitung dieser Aktion involviert waren und wir zudem etwas zögerten weil auch Partei-Fahnen genutzt wurden, möchten wir dennoch einen kleinen Bericht zu den Protesten schreiben, die heute in Maastricht stattfanden.

Proteste in Solidarität mit Haroon und seiner Familie deren Herkunft Afghanistan ist. Ein Land das als sehr unsicher und instabil gilt. Ein Land in dem die Großmutter, die Eltern und deren drei Kinder wegen der Taliban um ihr Leben fürchten müssen. Dennoch behauptet die Niederländische Regierung, es wäre sicher dorthin zurückzukehren und fordert Haroon und seine Familie auf, die Niederlande zu verlassen. Die Niederländische Regierung (um es klar zu sagen: jede Partei und jede*r Politiker*in) werden Blut an ihren Händen haben, wenn den Betroffenen etwas zustoßen sollte.

Wir können nicht zulassen, dass einige Leute mit ihren fetten Häusern die Sicherheit ihrer Umgebung genießen, doch zugleich das Leben geflüchteter Menschen aufs Spiel zu setzen!

Sie sollen bleiben! Das ist das simple Ziel der Proteste die durch Maastricht führten. Sie sollen sicher sein! Mehrere hundert Anwohner*innen und (internationale) Student*innen erschienen mit Schildern, Transparenten und Megaphonen um ihre Stimmen zu erheben! Auch Presse kam hinzu und die Berichterstattung scheint sehr positiv zu sein.

Parolen wie "Say it loud, say it clear; refugees are welcome here!" ["Sag es laut, sag es deutlich; Geflüchtete sind hier willkommen!"] und "No borders, no nations, stop deportations!" ["Keine Grenzen, keine Nationen, Abschiebungen stoppen!"] erschallten in Maastrichts Straßen.

Wir sind uns sicher, dass an (nahezu) niemandem die Demo unbemerkt vorbei ging und wir hoffen, dass viele Leute ein Bewusstsein für die Situation entwickelt haben. Ausserdem hoffen wir, dass noch viel mehr Menschen ihre Stimme für Geflüchtete erheben werden; was wäre, wenn du gezwungen wärest, dein Zuhause zu verlassen?

Wir wünschen Haroon und seiner Familie viel Glück und hoffen, dass sie nicht nach Afghanistan abgeschoben werden!

Until all are free! Bis alle frei sind!

Active for Justice Maastricht

Übersetzung: Antifa Infoportal Aachen