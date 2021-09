Athen: Bekennung zu Brandstiftung in Vyronas

Natürlich bringt eine Wirtschaftskrise nicht die Repression, sondern die MigrantInnen, das Virus, die Waldbrände und die Oppositionellen. Die Regierungen nutzen alles, um die Überwachung der Massen zu verstärken, um Angst zu säen und Langeweile durch Bildschirme zu verbreiten: Folge einfach den Apps und du bist sicher.

Einige folgen natürlich nicht den Befehlen, sondern stehen bewusst auf der anderen Seite und leisten Widerstand gegen die leere kapitalistische Realität. Einige setzen den Kampf in den Zellen der Tyrannei fort. Für sich selbst und für uns. Lasst uns die Feuer aus den Wäldern in die Stadt bringen. Lasst die Aristokraten, die Sicherheitskräfte und ihre Herren den Preis für die Katastrophen zahlen. Am Montag, den 30. August, haben wir ein Fahrzeug des ELTA-Kurierdienstes (1) in der Ymittou-Allee im Stadtteil Vyronas verbrannt.

EINE KLEINE BOTSCHAFT DER SOLIDARITÄT UND UNTERSTÜTZUNG FÜR DIMITRIS HATZIVASSILIADIS (2)

FÜR DEN ANARCHISTEN BORIS, DER NACH DEM AUSBRUCH EINES FEUERS IN SEINER ZELLE IN FRANKREICH IM KOMA LIEGT (3)

Αναρχικές/Αναρχικοί

(Quelle: https://actforfree.noblogs.org/post/2021/09/13/athens-greece-taking-responsibility-for-arson-in-vyronas-area-by-anarchists/ ,

(1) Griechische Post, häufig das Ziel von Angriffen https://anarchistsworldwide.noblogs.org/post/2019/11/21/athens-greece-responsibility-claim-for-incendiary-attacks-against-new-democracy-hellenic-post/ ,

(2) https://actforfree.noblogs.org/post/2021/09/10/greece-text-letter-by-anarchist-prisoner-dimitris-hatzivassiliadis/ ,

(3) https://attaque.noblogs.org/post/2021/08/28/metz-boris-hospitalised-call-for-action-and-solidarity/ )