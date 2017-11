Athen: Solidarität mit den baskischen Gefangenen Mikel und Iñigo in Berlin

Mikel und Iñigo wurden Ende Oktober in Berlin in den Stadtteilen Mitte und Treptow festgenommen. Die Festnahmeaktion durch deutsche Bundespolizei und Berliner Polizei geschah in Zusammenarbeit mit dem spanischen Geheimdienst. Den beiden wird vorgeworfen, Mitglieder der baskischen Befreiungsbewegung zu sein und in den Untergrund abgetaucht zu sein.

In Berlin finden daher ebenfalls Solidaritaetsaktionen statt, wie unter anderem eine Knastkundgebung am 18.11. von 15:00 bis 18:00 Uhr an der JVA Moabit, wo die beiden seit dem 27.10.2017 einsitzen.

Weitere Infos und Hintergruende: info-baskenland.de