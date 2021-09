Späti-Berufungsprozess“ geht in die nächste Runde – Aufruf zur solidarischen Prozessbegleitung

Zum Hintergrund:

Sieben Personen wurden 2018 wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung sowie in einem Fall zur Anstiftung dazu angeklagt. Ihnen wurde vorgeworfen an einer Auseinandersetzung in einem Späti in Kreuzberg beteiligt gewesen zu sein.

In diesem Zusammenhang gab es 4 Hausdruchsuchungen und eine hetzerische Medienkampagne.

Die Anklage basiert hauptsächlich auf einer angeblichen Identifizierung durch einen Zivicop, welcher sich schon in diversen Fällen als großer „Kenner“ der linken Szene aufgespielt hat und einigen Gefährt:innen Prozesse und Ärger durch seine (Fehl)identifizierungen beschert hat. Im Zuge des Prozesses in der ersten Instanz wurde deutlich, dass die Identifizierung der Angeklagten fragwürdig ist und der Spätibesitzer es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Dieser trat in der ersten Instanz als Nebenkläger auf und zielte offensichtlich auf einen Schadensersatz ab. Er verhielt sich im Zuge des Prozesses aggressiv und widersprach sich mehrfach. Trotz dieser unglaubwürdigen Aussagen, wurden einige der Angeklagten verurteilt und sehen sich nun immer noch mit der Berufungsverhandlung konfrontiert.

Für die zweite Instanz waren im April 2020 zwei Prozesstermine angesetzt. Zum ersten Termin am wurde unter anderem eine Gutachterin geladen, welche ein anthropologisches Gutachten der Angeklagten erstellen sollte. Da diese Gutachterin beim zweiten Prozesstag auf Grund von Krankheit fehlte wurde das Verfahren wieder ausgesetzt.

In der Zwischenzeit haben zwei der Angeklagten ihre Berufung zurückgezogen, sodass jetzt das Verfahren nur noch gegen 2 Angeklagte fortgeführt wird. Geladen sind zu diesem Prozesstag der Gutachterin, der Spätibesitzer, die ermittelnde Kriminaloberkommissarin sowie der oben bereits erwähnte Zivicop mit der Codiernummer 99100564.

Kommt am 09.09. 2021 zum Prozess um 9:00 Uhr in der Turmstraße 91 Raum 3/729

Ihr werdet über die aktuellen Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie informiert, sobald diese vom Gericht bekannt gegeben werden.

Solche Prozesse sind teuer, deswegen unterstützt die Genossinnen indem ihr euch an den Anwalts- und Gerichtkosten beteiligt.

Hierzu wurde ein Spendenkonto bei der Roten Hilfe eingerichtet:

Rote Hilfe e.V.

GLS-Bank

Stichwort: Späti Prozess

IBAN: DE55430609674007238317

BIC: GENODEM1GLS

Unsere Solidarität gegen ihre Repression!

Mehr Informationen zu den Hausdurchsuchungen, Presseberichten, Soli-Aktionen sowie der „Glaubwürdigkeit“ des geladenen Zivicop:

https://de.indymedia.org/comment/231496

Prozesserklärung und Prozessberichte:

https://de.indymedia.org/node/71113

https://kontrapolis.info/3095/

https://kontrapolis.info/3128/