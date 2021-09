[S / RV] Repost: Freiheit für alle Antifas + Bilder

Am 08. September beginnt in Dresden vor dem Oberlandesgericht der Prozess gegen die Antifaschistin Lina und drei weitere Antifas. Lina sitzt nun, genauso wie Dy, seit fast einem Jahr in Untersuchungshaft.

Die vier angeklagten Antifas aus Ostdeutschland sollen militante Aktionen gegen Nazis geplant und ausgeführt haben. Ihnen wird dabei vorgeworfen, Mitglieder einer kriminellen Vereinigung nach §129 zu sein und der Schnüffelparagraph kam in den Ermittlungen umfänglich zur Anwendung. Nach diesem Vorgehen wurden im letzten Jahr schon in Hamburg, Frankfurt und Berlin Verfahren bekannt, bei denen so versucht wird, die linke Szene zu durchleuchten. Repression, vor allem in dieser Härte, hat das Ziel, die antifaschistische Bewegung anhand der Gewaltfrage zu spalten, einzuschüchtern und militanten Antifaschismus zu kriminalisieren und zu verhindern, In einer Zeit, in der der Rechtsruck immer spürbarer wird, rechtsterroristische Anschläge wie in Hanau, Halle oder Kassel zunehmen und staatliche Organe von rechten Netzwerken durchzogen sind, ist es wichtig den antifaschistischen Kampf offensiv auf allen Ebenen zu führen. Genauso wichtig aber auch, diejenigen, denen genau das vorgeworfen wird, zu unterstützen und Solidarität zu organisieren.

Kommt daher am 18.09. zur Demo in Leipzig und lasst uns gemeinsam ein starkes Zeichen der Solidarität setzen.

Wir stehen hinter den Angeklagten Antifaschist:innen und schicken solidarische Grüße in den Osten und nach Chemnitz zu Lina!

Freiheit für Lina, Findus, Jo & Dy!

Freiheit für alle politischen Gefangenen!