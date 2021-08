[B] Aufruf zum Protest am 26.8.! Coronaleugner*innen und AfDler an unseren Schulen? Verpisst euch!

Am Donnerstagabend wollen Coronaleugner*innen und AfDler gemeinsam vor der Johann-Julius-Hecker-Schule in Berlin-Marzahn demonstrieren. Der Anlass: Masken- und Testpflicht an Schulen. Kinder und Jugendliche tragen ohnehin schon eine große Last in der Pandemie. Nun sollen sie auch noch vor den Karren der Rechten und Verschwörungsheinze gespannt werden. Hier geht es nicht um die Interessen von Schüler*innen. Sie werden nur für politische Propaganda instrumentalisiert.

Die AfD interessiert sich nicht dafür, dass die Inzidenzen bei Kindern steigen. Dafür hat sie keine Lösung. Generell wurde politisch zu wenig an die Perspektiven von Schüler*innen gedacht. Es ist zum Kotzen, dass Schulen ewig geschlossen waren. Es gab keine kostenlosen Laptops für alle im Home-Schooling und keinen Ausgleich in der Freizeit. Während unzählige Menschen im Lockdown in vollen Bahnen und Fabriken eng beisammen standen, durften Schüler*innen nicht einmal ihre Freund*innen zum Abhängen treffen. Und während viele Erwachsene schon lange durchgeimpft sind, wird das für Schüler*innen noch ewig dauern.

Corona ist kein Spaß – es gibt weltweit Millionen Pandemietote und gleichzeitig richtig schlechte Bedingungen und Bezahlungen in Krankenhäusern und Pflegeberufen, weil das Gesundheitssystem kaputt gespart wurde. Noch immer schieben unzählige Krankenpfleger*innen und Ärzt*innen Überstunden, "dürfen" nicht krank werden und erhalten dafür auch noch einen beschissenen Lohn.

Wir stehen also vor komplexen Problemen in der Coronakrise: gerade an Schulen. Was Schüler*innen nicht brauchen, ist rücksichtsloses Verhalten von Coronaleugner*innen, denen ihre Gesundheit am Arsch vorbei geht.

Die Probleme in der Coronakrise lassen sich weder mit der AfD noch mit Coronaleugner*innen lösen.

Deswegen sagen wir: Coronaleugnung darf keine Schule machen!

Unterstützt die Gegenproteste!