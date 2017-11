Subject: Verfassungsschutz schreddern! - Besuch beim Institut für Demokratieforschung in Göttingen am 11.11.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warum haben wir heute, am 11.11.2017, Berge von geschreddertem Papier

vor dem Institut für Demokratieforschung in Göttingen ausgeschüttet?

Nach dem Auffliegen des NSU (Nationalsozialistischer Untergrund) hat der

Verfassungsschutz (VS) alles dafür getan sein Verhältnis zum rechten

Terrornetz zu vertuschen. Unter anderem ließ er in Köln vor 6 Jahren, am

11.11.2011, Aktenberge schreddern, die im Zusammenhang mit dem NSU

standen. Wahrscheinlich bezogen sich die Akten auf einen Zeitraum von 6

Jahren (von 1997 bis 2003).

Für den Verfassungsschutz hatte dieses Handeln keine Konsequenz – weder

wurden juristische Schritte eingeleitet noch führte es dazu, daß

Strukturen offen gelegt werden mußten. In den folgenden Jahren blieb der

VS bei seiner Strategie des Vertuschens und sabotierte die Aufklärung

der Verbrechen des NSU.

Um daran zu erinnern, sind wir heute, 6 Jahre nach besagter großen

Schredderaktion zum Institut für Demokratieforschung Göttingen auf dem Unicampus

gegangen und haben Berge von Papier-Schredder ausgeschüttet.

Anfang November 2016 hat der niedersächsische Innenminister Boris

Pistorius die sogenannte „Dokumentationsstelle zur Analyse und Bewertung

von Demokratiefeindlichkeit und politisch motivierter Gewaltbereitschaft

in Niedersachsen“ an der Universität Göttingen eröffnet.

Die „Dokumentationsstelle“ ist im Göttinger Institut für

Demokratieforschung angesiedelt und soll die Publikationen des

Verfassungsschutzes analysieren und gleichzeitig selbst zu den Themen

Linksextremismus, Rechtsextremismus und Islamismus forschen.

Was sie recherchiert, will sie wiederum dem Verfassungsschutz zur

Verfügung stellen. Dieses nun bundesweit einmalige Projekt hat sich die

Aufgabe gesetzt den Verfassungsschutz „kritisch“ zu begleiten.

Zudem wurde im Sommer 2017 ein weiteres Projekt am Institut für

Demokratieforschung angesiedelt, das linke Militanz erforschen soll.

Damit bedient das Institut den seit Jahren gebetsmühlenartig

wiederholten Dreiklang der Demokratiefeindlichkeit und des Extremismus.

Dahinter steckt die Idee, dass die ausgedachte (demokratische) Mitte der

Gesellschaft von allen Seiten (von links, rechts und seit ein paar

Jahren vom islamischen Fundamentalismus) gleichermaßen angegriffen wird.

Das ist eine Strategie, permanente Gewalt (zum Beispiel weltweite

wirtschaftliche Ausbeutung, Krieg, Rüstungsexporte, rassistische

Gesetzgebung, Abschiebung,...), die vom Staat - nach innen wie nach

außen - ausgeht zu legitimieren und zu normalisieren.

Pistorius betonte auf der Eröffnungsveranstaltung, der Verfassungsschutz

gehöre „in die Mitte unserer Gesellschaft.“ Seit der Selbstenttarnung

des NSU versuchen Regierungsvertreter_innen die Legitimationsgrundlage

für den Verfassungsschutz auszubauen, der zumindest ein Zeit lang in der

öffentlichen Kritik stand. Dabei wurden dem deutschen Geheimdienst in

der sogenannten Verfassungsschutzreform letztlich noch weitreichendere

Rechte eingeräumt. Das bedeutet, daß sich überhaupt nichts geändert hat

und sich auch nichts ändern soll.

Der Verfassungsschutz wurde 1950 gegründet und war ein Sammelbecken für

Naziverbrecher_innen, vor allem aus der SS, dem Sicherheitsdienst SD und

der Gestapo. Von Anfang an war der VS vor allem antikommunistisch und

ein Netzwerk sich gegenseitig schützender Nazis, die zum großen Teil

auch schon in Nazi-Deutschland ähnliche Positionen besetzt hatten und

nun die Aufgabe hatten, gegen Kommunist_innen und andere Linke

vorzugehen.

Bis heute ist der VS eine Vereinigung, die seit Jahrzehnten

neonazistische Gruppen und Strukturen aufbaut und gleichzeitig

antifaschistische Aktivitäten angreift und kriminalisiert.

Es ist schwer konkret nachzuvollziehen wann der VS in welcher Art und

Weise in rechte Strukturen involviert ist, bzw. wo überhaupt die Grenze

zwischen Neonazis und Geheimdienst verläuft. Gerade weil es die Aufgabe

von Geheimdiensten ist, im Geheimen zu arbeiten ohne in der

Öffentlichkeit in Erscheinung zu treten.

Alles was seit der Selbstenttarnung des NSU herausgefunden wurde,

spricht dafür, daß wir annehmen können, daß der Staat durch manche

seiner Institutionen direkt mit Neonazis zusammenarbeitet und daher

Verantwortung trägt, wenn Menschen verletzt, getötet und kriminalisiert

werden.

Der Verfassungsschutz hat über Jahre den NSU gedeckt, aufgebaut oder ihm

freie Hand bei einer rassistischen Anschlags- und Mordserie gelassen.

Der NSU hat 10 Menschen ermordet, dutzende verletzt und traumatisiert.

Die Opfer und deren Angehörige wurden über Jahre verdächtigt, bespitzelt

und in der Gesellschaft als vermeintliche Täter_innen stigmatisiert.

All das konnte nur geschehen weil die ermittelnde Polizei, die Medien

und viele Politiker_innen auf den permanenten Rassismus in der

Gesellschaft zurückgreifen konnten und weil rechte Gewalt verharmlost

oder geleugnet wird, obwohl sie als Teil der Gesellschaft allgegenwärtig

und alltäglich ist.

Die neue Dokumentationsstelle in Göttingen arbeitet mit und für den

Verfassungsschutz. Damit legitimiert sie seine Arbeit – egal ob sie ihm

gegenüber kritisch oder partnerschaftlich eingestellt ist.

Wir wollen keinen besser kontrollierten oder reformierten

Verfassungsschutz, wir wollen überhaupt keinen!

*Keine Zusammenarbeit mit der Dokumentationsstelle - Anna_ und Arthur_

halten wie immer den Mund!*

**Verfassungsschutz schreddern!**

***Kein Schlußstrich! NSU-Komplex aufklären und auflösen!***

Vor mehr als 4 Jahren begann in München der Prozeß gegen Beate Zschäpe,

André Eminger, Holger Gerlach, Ralf Wohlleben und Carsten Sch.

Am Tag der Urteilsverkündung wollen wir mit euch auf die Straße gehen.

Denn für uns bedeutet das Ende des Prozesses nicht das Ende der

Auseinandersetzung mit dem NSU und der Gesellschaft, die ihn möglich

machte.

Weitere Infos findet ihr hier:

https://nsuprozess.net

https://www.nsu-watch.info

http://www.nsu-tribunal.de