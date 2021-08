Athen: Bekennung zu Brandanschlägen der Direct Action Cells – Zelle ‘Mauricio Morales’

Der Verfall und die Hässlichkeit der Gegenwart werden nicht hinter theoretischen Ausschmückungen versteckt. Stattdessen stützt sie sich auf die Transparenz der Gewohnheit und die Macht der Duldsamkeit. Es gibt nicht den geringsten Grund, sich dem Krieg der zunehmend autoritären bürgerlich-demokratischen Ordnung gegen diejenigen zu stellen, die übrig geblieben sind oder die auf der Suche nach neuen Lebensperspektiven gegen ihre mehrdimensionale existenzielle Billigkeit rebellieren. Sie kämpfen ängstlich um unsere Vernichtung oder unsere politische Verstümmelung, was sich in ihren wiederholten repressiven Maßnahmen gegen Bewegungsaktivitäten, gegen unsere Räume, gegen Militante zeigt. Bewusst oder unbewusst verstehen sie, dass die Vereinheitlichung der Unterdrückungsinstitutionen und die Aufrechterhaltung der Hegemonie des Kapitals die entsprechende mögliche Vereinheitlichung und Stärkung der revolutionären Kräfte impliziert. Sie fürchten die Aussicht auf einen akuten sozialen Krieg, der die Eingeweide der kapitalistischen Welt in Brand setzt, wie wir es bereits in verschiedenen Ecken des Planeten erleben.

Um ihre Aufstandsbekämpfungskampagnen zum Erfolg zu führen, setzt die Regierung der Nea Dimokratia archaische Mittel der Polizeiarbeit ein, wobei sie sich häufig auf die Taktiken anderer Regime beruft, was beweist, dass das tiefere Wesen der Macht im Laufe der Zeit unverändert bleibt. Mit völliger Gleichgültigkeit gegenüber dem Schutz der öffentlichen Gesundheit in Zeiten der Pandemie und mit großer Dreistigkeit gegenüber ihren politischen Gegnern lässt die Regierung Millionen von Euro direkt in die Taschen der Medienbesitzer, der logistischen Aufrüstung der Polizei und der Geschäftsleute in ihrem Gefolge fließen. Ohne sich um einen auch nur scheinbaren sozialen Zusammenhalt zu kümmern, schaffen die Machthaber in der Straffreiheit ihrer Macht einen Zustand, in dem sich die Teile der Gesellschaft in Richtung eines gegenseitigen Konflikts bewegen.

Auf ihre Unfähigkeit und ihre Widersprüche reagieren sie mit einer Verschärfung ihrer Biopolitik, mit immer totalitäreren Mitteln der Kontrolle und Repression: Verschleierte und gut finanzierte Medienpropaganda, Demonstrationsverbote und die Zerschlagung derjenigen, die auf die Straße gehen, Aufwertung der Rolle der Polizei, Bereicherung der repressiven Mittel und Methoden, Beschneidung der individuellen Freiheiten, Abbau der Arbeitnehmerrechte und direkter Angriff auf die Einkommen der Arbeiterklasse, Beschlagnahmung von Häusern, Verbreitung nationalistischer Hetze, Auferlegung von Schweigen oder Desinformation über die zahllosen Skandale (Novartis, Noor 1, Teleinfiltration, Petsas-Liste)*, Unterdrückung von Stimmen, die sich gegen das Establishment wenden, Verabschiedung von arbeits-, umwelt- und bildungsfeindlichen Gesetzen, Trennung der Bürger*innen in geimpfte und nicht geimpfte, extreme Abwertung und Unsichtbarkeit von Gefangenen, Einwanderern und Obdachlosen, d. h. der Menschen, die überflüssig sind. d. h. die Menschen, die für das Funktionieren des Sozialapparats überflüssig sind.

Durch die Intensität der staatlichen Propaganda, durch die Nachrichten, sprechen Regierung und griechische Polizei direkt, die bürgerlichen Interessen sprechen direkt. Jeden Tag werfen sie schamlos mit Regierungspropaganda um sich und ebnen so den Weg für das schrittweise Eindringen von Überwachung und Repression in jeden Aspekt unserer Existenz. Sie planen täglich unseren Tod auf den ekelerregenden Fernsehbildschirmen. Der Kampf gegen die von den Herrschenden auferlegte Angst, die Notwendigkeit, revolutionäre Gewalt in der Gegenwart durch direkte Aktionszellen zu organisieren, die gegen staatliche und kapitalistische Interessen gerichtet sind, ist ein kleiner erster Schritt.

Angesichts der sich verschärfenden Repression, des Inbegriffs moderner Sklaverei, der extremen technologischen Überwachung und der brutalen Ausplünderung der Natur haben wir uns im Juni dafür entschieden mit Brandsätzen anzugreifen:

– Das Haus des hochrangigen Polizeibeamten Haralambos Kalogiros in Ilion. Im Februar 2021 wurde er auf Beschluss des Chefs der griechischen Polizei, Generalleutnant Michael Karamalaki, im Rahmen der internen Umstrukturierung des repressiven Mechanismus, von der Offiziersschule der griechischen Polizei zur Generaldirektion für den Schutz von Beamten und gefährdeten Zielpersonen versetzt. Die Generaldirektion für den Schutz von Beamten und gefährdeten Zielpersonen hat die Aufgabe, offizielle staatliche und politische Einrichtungen und Personen, Beamt*innen anderer Staaten und diplomatische Vertretungen sowie alle potenziellen Personen oder gefährdeten Zielpersonen, die in irgendeiner Weise angegriffen werden könnten, zu schützen. Charalambos Kalogiros steht derzeit im Mittelpunkt der Aufstandsbekämpfungsstrategien, die zur Kriminalisierung, Entpolitisierung, Kontrolle und Unterdrückung antikapitalistischer und staatsfeindlicher revolutionärer Aktionen eingesetzt werden. Er koordiniert die präventiven Bewegungen und repressiven Taktiken, die eingesetzt werden, um die Sicherheit der hochrangigen Befehlsgeber der kapitalistischen Welt zu gewährleisten. Er sollte sich darüber im Klaren sein, dass er nicht immun ist, so wie kein gleichwertiges hochrangiges Mitglied der Nationalen Polizei.

– Zwei Lieferwagen der Firma ACS Courier in Kypseli. ACS ist ein Kurierunternehmen, eine Tochtergesellschaft der Quest-Gruppe, deren Vorsitzender Thodoris Fessas ist, der auch Präsident von SEV (Arbeitgeberverband) ist. Als struktureller Pfeiler der kapitalistischen Ausbeutung im Inland hat das Unternehmen seine Gewinne in den letzten Jahren stark gesteigert, insbesondere während der Pandemie und der Massenquarantäne. Die schlecht bezahlte und prekäre Arbeit, die "Galeeren"-Zustände in den Geschäften, das völlige Fehlen von Hygienemaßnahmen zum Schutz vor Covid-19, die verschärften Arbeitszeiten und der unerträgliche Druck, der die Risiken von Arbeitsunfällen rapide ansteigen ließ, sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf die Machenschaften dieses Unternehmens.

Das von uns besuchte Ladenlokal in der Evelpidon Straße hat eine besondere Vergangenheit, was die Verwaltung der Mitarbeiter*innen betrifft. Ein markantes Beispiel ist die Entlassung eines Kuriers, der im März 2020 erkrankt war, ohne an Covid-19 zu leiden, und bei Beendigung seines Krankenstandes sein Kündigungsschreiben an der Tür seines Hauses kleben sah. Diejenigen, die von der Not der Menschen und ihrem Überlebensdruck profitieren, werden uns vor ihnen finden. Die Beschäftigten in der Kurier- und Postzustellungsbranche haben unsere uneingeschränkte Solidarität und Unterstützung. Besonders im Hinblick auf das neue arbeitnehmerfeindliche Ersatzgesetz sollten wir gemeinsam unseren Widerstand sowohl auf Massen- als auch auf Minderheitenebene schärfen, um ein praktisches Bollwerk gegen das Ausbluten der Arbeiter*innen und die Einführung moderner Sklaverei zu sein.

– Ein Fahrzeug der Firma INTRACOM in Zografou. Mit dem einheimischen Gründer und Hauptaktionär der INTRACOM-Gruppe, dem Wirtschaftsmagnaten Sokrates Kokkalis, ist diese multinationale Vertragsholding weltweit auf die Bereiche Hightech-IT, komplexe Bauprojekte und fortschrittliche Verteidigungselektronik spezialisiert. Seine Gewinne belaufen sich auf Hunderte von Millionen Euro pro Jahr. Das Unternehmen steht an der Spitze fortschrittlicher Überwachungs-, Kontroll- und Unterdrückungstechnologien, der Bereitstellung spezieller militärischer Ausrüstung sowie der Ausplünderung der Natur und des Ausblutens lokaler Gemeinschaften. Das Unternehmen leistet Pionierarbeit bei der Installation von Windturbinen und Windparks durch INTRAKAT, das auch für riesige Eisenbahn-, Straßen- und andere Bauprojekte unter Vertrag genommen worden ist. Hervorzuheben ist auch die Zusammenarbeit mit internationalen Streitkräften über IDE (Intracom Defence), während das Unternehmen im Bereich der Telekommunikation und der Verwaltung persönlicher Daten durch die Zusammenarbeit mit fast allen seinen Zulieferern tief verwurzelt ist. Es erübrigt sich, die Willkür, die Entlassungen und die Straflosigkeit des Arbeitgebers zu erwähnen, die in diesem Unternehmen herrschen und die die Beschäftigten oft zu militanten Massenstreiks und Protesten treiben. Es ist die tiefe Finsternis des lokalen Kapitals und des einheimischen Unternehmertums, mit Zweigen, die direkt oder indirekt jeden Aspekt unseres Lebens berühren, und aus diesem Grund ist es notwendig, es ins Visier zu nehmen, und wir glauben, dass es mit allen Mitteln und bei jeder Gelegenheit ins Visier genommen werden muss.

Wir sind der Meinung, dass wir uns in der gegenwärtigen Situation in erster Linie "die Hände schmutzig machen" und gewaltsam vorgehen müssen. Wir sollten unsere Verteidigungslinien stärken, indem wir Kriegserfahrungen am Beispiel des asymmetrischen Angriffs sammeln. Wir sollten den Faden der revolutionären Kampfformen und den ererbten Scharfsinn, die Intelligenz, die Leidenschaft und den Mut von Hunderten von Kämpfer*innen, die die Geschichte und die Kämpfe mit ihrem Blut getränkt haben, aufgreifen. Wir sind es diesem Faden schuldig, ihn in eine materielle historische Bewegung zur gewaltsamen Infragestellung der bürgerlichen Kultur und ihrer Institutionen umzuwandeln, indem wir in der heutigen Zeit eine Kultur des Aufbruchs und des Aufstands, eine praktische und erfahrene Wahrnehmung kultivieren. Und das verdanken wir unserer eigenen Würde und unserem aufrichtigen Wunsch, als revolutionäre Saat zu leben, als praktisches Gegenbeispiel gegen eine Gesellschaft der Ausbeutung, der Unterwerfung und des allgegenwärtigen Elends.

Ein sozialer Krieg besteht nicht nur aus schönen Worten und leeren Slogans. Es ist ein Zustand, in dem unser Feind auf der Hut und gut belesen ist: Mit einer hochmodernen Kriegsmaschinerie, die in der Lage ist, Schock und Widerstand effektiver als je zuvor zu unterdrücken und zu assimilieren, mit einem panoptischen Überwachungs- und Kontrollkomplex, der in der Lage ist, fast jede unserer Bewegungen aufzuzeichnen und zu kartografieren, mit Denkfabriken, die die Psychologie der Radikalisierung studieren und Methoden der Vorbeugung und Aufstandsbekämpfung entwickeln, die uns sogar die zeitlichen und räumlichen Punkte nehmen, um die embryonale individuelle Ablehnung der kapitalistischen Welt in kollektive Formen des Widerstands und der Propaganda umzuwandeln.

In einem solchen Zustand kann die Sonne der revolutionären Perspektive ein für alle Mal erlöschen, da die Bewegungen, die als deren Schneide und Wegweiser fungieren könnten, erloschen sind. Und dann werden wir uns wieder und wieder fragen: Warum wird ein möglicher Aufstand, warum wird eine mögliche Massenmanifestation der Empörung und des Zorns nicht in einen wirklichen revolutionären Prozess, in eine wirkliche Umgestaltung der sozialen und produktiven Verhältnisse verwandelt? Und die Antwort ist einfach: Weil wir, als wir uns vorbereiten und zu "Frontkämpfer*innen" werden mussten, als wir den Widerstand in der Gegenwart aufbauen mussten, um in Gemeinschaften von Solidarität, gegenseitigem Respekt und Mitverantwortung leben zu können, als wir die Bedingungen unserer Kriegs- und politischen Strategie überdenken und ihre Leitlinien und Taktiken neu organisieren mussten, in Defätismus und Vergeblichkeit versunken waren, in Introvertiertheit, in zwischenmenschlichen Intrigen und Kleinlichkeiten, in geschlossenen Beziehungen und Formen der Kollektivierung ohne Aussicht auf soziale Reproduktion, in einem ineffektiven, harmlosen und politisch assimilierbaren Aktivismus, in einer sterilen Bindung an unser Bild in den sozialen Netzwerken, in einer narzisstischen Vorstellung von uns selbst und unserem Platz in der Welt.

Wenn wir uns nicht sofort von der postmodernen Flut der individuellen und kollektiven Fragmentierung, der Anmaßung des "Ich", aber auch der absoluten Fluidität und Relativierung von allem befreien, wenn wir nicht von nun an solide Schritte in Richtung einer radikalen und soliden revolutionären Richtung unternehmen, sollten wir die Bewegungen besser aufgeben und uns einem Leben in Privatsphäre und Apathie widmen. Es gibt keinen Grund, sich in Ideen, Bedeutungen, Kulturen und die Geschichte von Menschen zu verstricken, die für das genaue Gegenteil gekämpft haben; es gibt keinen Grund, uns selbst und den Menschen um uns herum gegenüber unaufrichtig zu sein, indem wir eine "revolutionäre" Ästhetik kollektivieren und versprühen und unseren Philotomarismus und Egoismus verpacken. Bewegungen - wenn sie natürlich einen revolutionären/subversiven Charakter behalten - sind ein riskanter und gefährlicher Zustand. Und die Gefahr ist kein Fetisch, sie ist ein notwendiges Übel auf einem Weg voller Hindernisse und Dornen, voller Blut und Qualen. Aber es ist ein Weg, auf dem wir, wenn wir ihn gemeinsam gehen, vielleicht das ewige Licht des freien Lebens, der Liebe zu den Menschen, des harmonischen Zusammenlebens mit der Natur erreichen können. Bis dahin sind die Rosenblüten weit weg und der Weg ist hart.

Wir rufen die Menschen, die an der Ausbeutung, dem Schmerz und den Disziplinen der gewaltsamen kapitalistischen Gegenwart ersticken, sofort dazu auf, sich gemeinsam zu organisieren, gefährt*innenschaftliche Bande zu knüpfen, eine Kriegsfront gegen jeden Herrscher zu bilden, der uns mit gefesselten Händen und gesenktem Kopf haben will, Zellen der Direkten Aktion zu bilden. In der windstillen Wildnis und der endlosen Abwärtsspirale unseres entfremdeten Zeitalters, lasst uns tief durchatmen, lasst uns unseren anarchistischen Kampf schärfen. Mit der Bescheidenheit und Konsequenz, die Menschen gebührt, die für Leben, Würde und Freiheit kämpfen.

Lasst uns organisieren, lasst uns kämpfen, lasst uns kämpfen bis zum Ende …

Wir senden unsere uneingeschränkte Solidarität an die anarchistischen und subversiven Genoss*innen in den chilenischen Gefängnissen und an die anarchistische Genossin Natascia Savio in den italienischen Gefängnissen, wo sie sich im Hungerstreik befindet.

Ein feuriges Signal der internationalistischen Solidarität an die anarchistischen Gefährt*innen Monica Caballero und Francisco Solar, an Gabriel Pombo da Silva, an alle inhaftierten Comrades in italienischen Gefängnissen, an alle Gefangenen des sozialen Krieges überall.

Stärke und bedingungslose Solidarität mit den politischen Gefangenen in den griechischen Gefängnissen.

Wir begrüßen – Wir unterstützen die Operation "Klasse gegen Klasse", einen Aufruf zu einem Monat direkter Aktionen durch die kämpfenden und verwandten Formationen der Front der Klassensolidarität und der Organisation der Anarchistischen Aktion, um die Klassenselbstverteidigung mit aggressiven Kampfformen angesichts des jüngsten arbeiterfeindlichen Gesetzentwurfs zu intensivieren.

Ein kämpferisches und ewiges Gedenken für Mauricio Morales, Sebastian Oversluij, Lambros Fountas, Mikhail Zhlobitsky, für alle Gefährt*innen, die im Kampf gefallen sind, aber in Wirklichkeit bei jedem unserer Schritte mitgehen.

Für die Anarchie!

Zellen der direkten Aktion

Zelle "Mauricio Morales"

* Novartis, Skandal um zehn ehemalige Ministerpräsidenten und Minister der Parteien Nea Dimokraria und PASOK, die von dem Schweizer Pharmakonzern bestochen wurden.

Noor 1, Skandal, in den bekannte Geschäftsleute und Politiker verwickelt waren, die beschuldigt wurden, mit einer Heroinlieferung in Verbindung zu stehen, die von einem Schiff aus dem Oman kam.

Tele-Infiltration, Skandal um Online-Schulungsprogramme, die Arbeitslosen und Arbeitnehmer*innen helfen sollten, die aufgrund der Pandemie in finanzielle Not geraten waren. 30 Millionen Euro wurden von den Geschäftsleuten, die das Programm ins Leben gerufen hatten, abgezweigt, da das Geld nicht bei den Arbeitslosen und Arbeitnehmer*innen ankam, die es dringend benötigten.

Petsas-Liste, Skandal, bei dem Hunderte von Regierungsbeamten vor dem Gesundheitspersonal geimpft wurden.

(im Original https://athens.indymedia.org/post/1613516/)