3 Podcasts von "Wie viele sind hinter Gittern" der Ausgabe August 2021

Zu den Podcasts:

Venezuela: »Das Komitee« , Aktivist Bernd Heidbreder ist tot

Der in Venezuela vor deutscher Klassenjustiz untergetauchte Bernd Heidbreder ist einem Krebsleiden erlegen.

»Mein Begleiter in 26 Jahren des Exils, von der deutschen Justiz verfolgt wegen des Versuchs, den Bau eines Abschiebegefängnisses zu verhindern, zwei Jahre lang illegal in Venezuela inhaftiert, ist heute an Krebs gestorben. Was für ein Verlust!«

Das teilte Thomas Walter mit, ebenfalls in dem südamerikanischen Land lebender Genosse .

Bernd arbeitete und lebte zuletzt in der Landwirtschaftskommune Pedro Camejo in Mérida.

Dazu ein Telefon-Gespräch mit einem Freund

https://www.freie-radios.net/110554

Bundesdeutsche Flüchtlingspolitik und die tödlichen Folgen

500 Suizide, Suizidversuche, Selbstverletzungen von Geflüchteten

Die 28. Auflage der Dokumentation zeigt in über 16000 Einzelgeschehnissen die Auswirkungen des staatlichen und gesellschaftlichen Rassismus auf die betroffenen Geflüchteten; auf Menschen, die in der BRD Schutz und Sicherheit suchten und aufgrund der rassistischen Sondergesetze und des Rassismus der Gesellschaft körperlich zu Schaden kamen oder daran zerbrechen.

Anhand der vielen Einzelbeispiele wird deutlich, mit welcher Gewalt die Sondergesetze für Geflüchtete von Behörden, Gerichten, Polizei, medizinischem Personal und anderen umgesetzt werden und mit wie viel Willkür und Menschenverachtung Geflüchtete gequält, gedemütigt und ausgegrenzt werden.

https://www.freie-radios.net/110558

Jan aus Nürnberg; Drohender Haftantritt

Im Jamnitzer Prozess, benannt nach dem Jamnitzer Platz in Nürnberg, wurde Jan zu einer Knast-Strafe von einem Jahr und 2 Monaten verurteilt, obwohl er an besagtem Abend nicht mal vor Ort war.

Immer wieder wurde er verfolgt von der Polizei. So z.B. auch an seinem Geburtstag 2019. Auf dem Nachhauseweg wurde er damals mal wieder von Zivis belästigt, im Nachgang wurden ihm Widerstand, Beleidigung und tätlicher Angriff vorgeworfen. Es kam zu einem weiteren Verfahren gegen ihn.

In diesem Verfahren wurde die Revision abgelehnt und somit eine 3-monatige Haftstrafe rechtskräftig. Haftantritt sollte am 29. Juli. Sein, aber es gab eine überraschende Auschiebung. Dennoch steht Jan ein Haft-Antritt bevor.

Dazu ein Telefon-Gespräch mit einer Aktivistin aus Nürnberg.

https://www.freie-radios.net/110563

Nächste Sendung :

Dienstag, den 7.September 2021 von 19-20 Uhr

https://radioflora.de