Fotos: Köpiplatz bleibt Risikokapital

Am 10. Juni findet der Räumungsprozess statt. Fast schon Berlintypisch wurde auch dieser Prozess jetzt vom Landgericht in den Hochsicherheitsbereich des Kriminalgerichts in der Turmstraße 91 verlegt. Auf einer Pressekonferenz kündigte die Köpi weitere Kundgebungen und Aktionen an. Als nächstes gibt es eine Fahrraddemo am 1.6. ab 14 Uhr vom Bismarckplatz.

Mehr Infos:

https://koepi137.net/koepi-wagenplatz.html

https://koepi137.net/files/research/Koepi_vs_Siegfried_Nehls_Sanus_AG.20... (Hintergrundinfos zur Sanus AG)