Aktualisierte Videos im Umbruch Bildarchiv

Intro zum Videofenster: "Jedes Jahr werden etwa 40.000 Flüchtlinge aus Deutschland abgeschoben. Ohne größeres Aufsehen, ohne politische Diskussion der Fluchtgründe, ohne Respekt gegenüber den Betroffenen: sie werden wieder in eine lebensbedrohliche Situation zurückgeschickt, vor der sie zuvor geflüchtet waren. Von einigen Flüchtlingen wird dieser gewalttätige Abschiebealltag in Deutschland nicht mehr hingenommen. Sie organisieren sich in Flüchtlingsgruppen und Zusammenschlüssen wie der „Karawane für die Rechte von Flüchtlingen und MigrantInnen”. Durch öffentliches Auftreten, Kampagnen, Fax- und Briefaktionen konnten sie schon mehrere Abschiebungen verhindern.

Mit diesem „Videofenster” bei Umbruch möchten wir für die Flüchtlinge ein weiteres kleines Stück Öffentlichkeit herstellen. Flüchtlinge, die von Abschiebung bedroht sind, kommen selbst zu Wort. Sie erzählen ihre Geschichte, Erfahrungen und ihre Gründe, warum sie nach Deutschland gekommen sind und wie sie sich zur Wehr zu setzen. Ebenso werden Kampagnen wie aktuelle Ereignisse in Kurzvideos dargestellt. Wir stellen den technischen Rahmen, möchten nicht groß kommentieren, allenfalls mit Hintergrundinformationen eingreifen."

Hier einige Filme die wir euch empfehlen möchten:

"Das Boot ist voll und ganz gegen Rassismus - Der Karawanefilm" (https://umbruch-bildarchiv.de/video/karawane/tour1998.html) 1999, 55 Min.

"6 qm neue Heimat" - Zu Besuch im Flüchtlingslager Biesenthal (https://umbruch-bildarchiv.de/video/6qmneueHeimat/cover.html) 2000. 25 Min.

"No Lager - nowhere!" Ein Film über den europaweiten Widerstand gegen Flüchtlingslager und Abschiebegefängnisse im Jahr 2005, 39 Min, deutsch-englisch (https://umbruch-bildarchiv.de/video/abschiebeknast/nolager_nowhere.html)

"3. Antirassistisches Grenzcamp in Forst". 2000, 12 Min. (https://umbruch-bildarchiv.de/video/grenzcamp/forst.html)

"Freemovement is our right" - zwei Filme über die Aktionstage gegen die Residenzpflicht 2001 in Berlin (https://umbruch-bildarchiv.de/bildarchiv/ereignis/bildgalerie_residenzpf...)

Viel Spaß beim anschauen.

weitere Videos: https://umbruch-bildarchiv.de/video/index.html