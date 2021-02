[BaWü] antifascist action! statt AfD-Landesparteitag

In Stuttgart wurde die AfDlerin Sigrid Borst besucht, die für die AfD bei den Landtagswahlen im März antritt. Mit Plakaten und gesprühten Parolen wurde „ihr Haus in der Vaihingerstr 95. in Stuttgart Möhringen“ markiert und die NachbarInnen mit Durchsagen über ihre falsche Propaganda informiert.

Einen Artikel dazu findet ihr hier: https://antifa-kampagne.info/s-trotz-ausgefallenem-landesparteitag-aktionen-in-stuttgart/

Auch in Mannheim wurde nicht ausgeruht! Es wurden Transparente gehängt und mit Stencils der Kampagne „antifascist action! - Gegen rechte Krisenlösungen“ die Stadt verschönert.Einen Artikel dazu findet ihr hier: https://antifa-kampagne.info/ma-kampagne-antifascist-action-in-mannheim-gestartet/

Am Wochenende fuhren 20 Karlsruher AntifaschistInnen nach Ettlingen, um einen AfD Stand abzuschirmen und diese daran zu hindern ihre Propaganda zu verbreiten. Gleichzeitig wurde der Tag für verschiedene Aktionsformen genutzt. AntifaschistInnen klebten Plakate mit Parolen wie „Solidarität statt rechte Hetze“ oder „Gegen rechte Hetze – für eine solidarische Krisenlösung“ und hängten ein Transparent der Kampagne am Rand einer Straße auf.

Einen Artikel findet ihr hier: https://antifa-kampagne.info/ka-trotz-ausgefallenem-landesparteitag-aktionen-in-karlrsuhe/

Neben der Stadtverschönerungen wurde in Ettlingen auch das Auto von AfDlern platt gestochen, wie wir auf indymedia lasen. („silbergrauer citroen berlingo (kennzeichen: KA - CS 1959“))

Einen Artikel dazu findet ihr hier: https://de.indymedia.org/node/138430

Und auch in Reutlingen waren Antifas aktiv. Eigentlich sollte der AfD-Infostand auf dem Marktplatz gestört werden. Nachdem sich aber, wie wir lasen, vor 2 Wochen einige mutige Antifas den Infostand der AfD auf dem Reutlinger Markplatz direkt vorgenommen hatten, hatten sich die Rechten schon zum zweiten Mal in Folge nicht getraut, dort aufzutauchen. Das hielt die AntifaschistInnen aber nicht davon ab, mit Plakaten, Stencils und Sprühkreide-Graffitis die Innenstadt zu verschönern.

Einen Artikel dazu findet ihr hier: https://antifa-kampagne.info/tue-rt-trotz-ausgefallenem-landesparteitag-aktionen-in-tuebingen-reutlingen/

Es gibt kein ruhiges Hinterland! In Villingen-Schwenningen haben AntifaschistInnen das freie Wochenende genutzt, um ihre lokale Kampagne „Klare Kante zeigen – Opposition ist mehr als Kreuzchen machen“ zu starten. Damit waren sie aktiv in Villingen-Schwenningen und dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Es wurden Flyern, inklusive einem dazugehörigen Aufkleber für den Briefkasten: „Stop! Keine AfD-Wahlpropaganda“ verteilt.

Einen Artikel dazu findet ihr hier: https://antifa-kampagne.info/vs-trotz-ausgefallenem-landesparteitag-aktionen-in-villingen-schwenningen/

Schließt euch der Kampagne an und werdet antifaschistisch aktiv!

Denn unsere Wahl heißt Antifa - 365 Tage im Jahr!

Ideen und Materialien zum mitmachen findet ihr hier: https://antifa-kampagne.info/