[HRO] Plakataktion zu den Äußerungen von Holger Arppe

In seinen Träumen soll Deutschland zu einem Apartheitsstaat werden. Um diese Ziele zu erreichen hatte er Kontakt zu mehreren rechten Akteur*innen, zum Beispiel Anwalt Jan Hendrik Hammer und zu Daniel Fiß (führender Kopf bei den Identitären). Bei Hammer fand Ende August eine Anti Terror Razzia statt da er offenbar Waffen gehortet hat, für den Fall: "wenn die Linken irgendwann völlig verrückt spielen".

Auch wurde in den Protokollen wieder einmal die Nähe zwischen AFD und Identitärer Bewegung Deutlich. So schrieb Arppe am 15.10.15 zu Fiß: "Daniel können von euch welche als Ordner fungieren bei unser Demo am Samstag? Wir brauchen noch ein paar ordentliche Nazis als Freiwillige"

Um weiterhin die Bevölkerung über diese Äußerungen aufzuklären sowie AFD Sympathisanten damit zu konfrontieren wurden, in der Rostocker Innenstadt sowie rund um die Galerie von Holger Arppe, diverse Plakate verklebt.

Wir fordern die Nennung der anderen Chatteilnehmer sowie einen Lückenlose Aufklärung über Terror Netzwerk rund um Jan Hendrik Hammer. Sowie ein Rücktritt aller Beteiligten aus Politik und staatlichen Positionen.

Weitere Infos sowie die Quellen der Chat Zitate sind hier zu finden:

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Rassistische-Chats...

http://www.taz.de/Ruecktritt-nach-taz/NDR-Enthuellungen/!5444012/