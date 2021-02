Berlin: Farbe gegen Kriegstreiber*innen (SPD)

Die schamlose Zusammenarbeit Deutschlands mit dem offen faschistischen

türkischen Staat und dessen Diktator Erdogan nimmt kein Ende. Aus diesem

Grund haben wir letzte Nacht in Berlin mehrere Parteibüros mit Farbe

versehen.

Erneut finden Treffen zwischen der deutschen und türkischen Regierung

statt, die bereit sind, für Profite und die Ausweitung ihrer Macht über

Leichen zu gehen. So trifft sich heute der türkische

Verteidigungsminister Hulusi Akar mit der deutschen

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Wie viele andere es

auch schon sagen, ist uns klar, dass er sich mit deutschen

Politiker:innen zu nächsten Schritten im Angriffskrieg auf Gebiete in

Südkurdistan und in Nordostsyrien beraten wird.

Liebe SPD,

wir haben vergangene Nacht Eure Büros markiert, weil wir nicht länger

hinsehen können, wie unschuldige Menschen tagtäglich mit Hilfe von

deutschen Waffen und deutschem Geld ermordet werden. Wir können es nicht

hinnehmen, wie Parteien wie die CDU und SPD dafür sorgen, dass der

sogenannte „IS“ durch die deutsch-türkische „Freundschaft“ gestärkt

wird. Hören Sie auf sich selbst zu belügen und werden sie aktiv. Als zum

Beispiel Heiko Maas nach dem Anschlag von Wien davon redete, dass er

bereit sei, sich gegen den islamistischen Terror zu stellen, sollte

nicht vergessen werden, dass unter anderem er dafür sorgt, dass Erdogan

mit Waffen & Geld versorgt wird und die deutsche Politik Dschihadisten

unterstützt, die die Bevölkerung in Nordostsyrien sowie in weiteren

kurdischen Gebieten massakrieren.

Ihre Partei ist weltweit für Blutvergießen und unzählige Tote

mitverantwortlich. Deshalb sehen wir es in unserer Verantwortung, diese

Politik zu unterbinden, denn wir wollen keine Mittäter:innen sein. Aus

diesem Grund schaffen wir eine Öffentlichkeit über Ihre mörderische,

patriarchale und imperialistische Arbeit, die Sie in Ihrer Partei mit

der Legitimierung solcher Kriege unterstützen.

Wir erinnern an die EzidInnen, die im Jahr 2014 schutzlos dem Genozid

des „IS“ überlassen wurden. Tausende Frauen und Kinder wurden

verschleppt, versklavt und getötet, viele davon sind bis heute

verschwunden.

Es war vor allem die kurdische Freiheitsbewegung, die schlimmeres

verhinderte und die Menschen in Şengal vom „IS“ befreite. Seitdem

befindet sich dort eine demokratische Selbstverwaltung. Die Wunden sind

noch nicht verheilt und erneut wird die Bevölkerung, die so viel Leid

und Schmerz erlebte, bedroht. Während die Gespräche in Berlin

stattfinden, bombardierte die türkische Luftwaffe heute morgen das

bewohnte Dorf Şênê in Südkurdistan. Insgesamt sieben Luftangriffe sollen

stattgefunden haben. Dazu wurden auch die Regionen Qendîl und Balekayetî

von türkischen Kampfjets bombardiert. Die tiefe Liebe für eine gerechte

Welt veranlasst uns, gegen Sie aktiv zu werden.

Schauen Sie nicht zu und denken Sie an Ihre Menschlichkeit, denn diese

Menschen werden versklavt, vergewaltigt und hingerichtet, weil unter

anderem Deutschland und Ihre Partei am Ende des Tages von den Einnahmen

der Waffenexporte profitieren. Verstehen auch Sie, wie der Kapitalismus

Sie unterdrückt und eine unmenschliche Seite in Ihnen hervorbringt. Ihre

Partei spielt mit dem Feuer und dieses elende Spiel werden wir nicht

mehr hinnehmen.

Es ist bewundernswert, wie die Menschen dort nicht aufhören, massiven

Widerstand gegen die größte Kriegsmaschinerie der Großmächte zu leisten.

sie wissen, dass die demokratischen und sozialistischen Ideen des

Zusammenlebens und einer freien Gesellschaft, kein Staat dieser Welt

auslöschen kann.

Diese Kraft gibt uns Hoffnung und wir werden nicht aufhören den Druck zu

erhöhen, bis wir uns von diesen Zuständen befreit haben.

In unseren Herzen lodert das Feuer, das sich nach Freiheit sehnt!