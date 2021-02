Start einer neuen Offensive gegen den türkischen Angriffskrieg

„ Höchste Zeit das Feuer gegen Faschismus, Imperialismus und Patriarchat

nach außen zu tragen“

Dieser Aufruf geht an alle Antifaschist*innen und Internationalist*innen:

Erinnert ihr euch an den massiven Widerstand, als 2018 die türkische

Invasion in Afrin stattfand oder im Herbst 2019 in Rojava?

Es wird Zeit, sich auch während einer Pandemie an die

Widerstandsgeschichte zu erinnern und der eigenen Verantwortung bewusst

zu werden. Dieser müssen wir gerecht werden, da wir am Ende nicht sagen

können, dass wir von all dem nichts wussten. Deshalb rufen wir dazu auf,

gemeinsam aktiv zu werden und gemeinsam in eine neue Offensive zu starten.

Am kommenden Dienstag, also morgen, kommt der türkische

Verteidigungsminister Hulusi Akar nach Berlin. Dabei ist uns klar, dass

er sich mit deutschen Politiker*innen zu nächsten Schritten im

Angriffskrieg auf Gebiete in Südkurdistan und in Nord-Ost-Syrien beraten

wird. Diese Gespräche, die hinter verschlossenen Türen geführt werden,

werden über das Leben von unzähligen dort lebenden Menschen entscheiden.

Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass der Besatzungskrieg in Rojava

tagtäglich weiter geht und Şengal akut bedroht ist.