(B) Achtung Querdenken-Fotograf*innen!

1. Susanne Köhler

Susanne Köhler ist regelmäßig bei Aktionen der sogenannten "Freedom Parade" um Michael Bründel ("Captain Future") aber auch auf den Kundgebungen von "Querdenken 30" zu finden. Außerdem nahm Köhler am Gründungstreffen der Partei "Team Freiheit" in der "Scotch&Sofa"-Bar in Prenzlauer Berg teil. Nebenbei schleicht sie aber auch gerne neben antifaschistischen Demonstrationen her und filmt dabei die Teilnehmer*innen. So geschehen auf der Antifa-Demo am 20.11.2020 in Prenzlauer Berg und auf der "FCK2020"-Demo am 30.12.2020. Die Videos und Fotos schickt Susanne Köhler dann an ihre Querdenken-Freund*innen auf Telegram.

2. Stephan Böhlke

Stephan Böhlke war früher bei der NPD. Heute fühlt sich der Neonazi bei der "Freedom Parade" um Michael Bründel ("Captain Future") und bei "Querdenken 30" sehr wohl. Dort dokumentiert er Kundgebungen und Aktionen und stellt die Bilder dann in den dazugehörigen Telegram-Gruppen zur Verfügung. Ansonsten nimmt Böhlke aber auch gerne alles andere an Schwurbel- und Verschwörungs-Veranstaltungen mit. Stephan Böhlke veröffentlicht seine Fotos und Berichte auf seinem Blog volksbote.info. In den letzten Monaten fiel Böhlke sehr häufig bei linken Demonstrationen und Kundgebungen auf.

3. ???

Dieser Mensch trat bis Mitte Januar nur als Teilnehmer auf Querdenken-Demonstrationen in Erscheinung. Auf der diesjährigen Liebknecht-Luxemburg-Demonstration am 10.01.2021 filmte er aber ausgiebig die Teilnehmer*innen des Antifaschistisch-Internationalistischen Blocks. Sein Video streamte er dabei live und kommentierte seine Aufnahmen.

Zum Schluss wollen wir euch nochmal auf die Querdenker-Übersicht aus dem Dezember 2020 aufmerksam machen: https://de.indymedia.org/node/129368

Auch 2021 gilt: Querdenker und Neonazis konsequent von unseren Demos vertreiben!