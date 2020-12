[B] Übersicht Querdenker für die kommenden Tage - FCK2020

Rund um Silvester sollten einige Versammlungen selbsternannter "Querdenker" in Berlin stattfinden. Nachdem sich Ballweg und seine Schwabenfreunde etwas zurückgezogen haben, herrscht Rätselraten bei seinen Anhängern. Einige "Querdenker" haben dennoch ihre Fahrt nach Berlin geplant und suchen nun dringend Anschluss. Eine Schwurblerin, die sich "Doris Steenken" nennt, wirbt aus diesem Grund seit Tagen verzweifelt für ihre vermeintlich religiöse "Pilgerwanderung" (am 30.12. um 19 Uhr nahe Brandenburger Tor).

Neben dem letzten verzweifelten Versuch, sich doch noch irgendwie zu versammeln, wird in einigen Telegram-Kanälen sogar über eine Teilnahme an der linken "FCK2020"-Demo diskutiert. Einige Schwurbler fantasieren von einem eigenen Block auf der Demo, in dem sie angeblich erwünscht seien.