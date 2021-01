Adbusting zum 16. Todestag von Oury Jalloh & Laye Condé

"Unser Bruder Oury Jalloh wurde am 07.01.2005 (RIP) von Polizisten auf dem Dessauer Polizeirevier in Gewahrsam bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Durch unabhängige Gutachten und Aufklärungsarbeit der letzten 15 Jahre konnte dies die Initiative mit faktischen Beweisen aufzeigen. Die deutsche Justiz verweigert sich weiterhin aufzuklären und verleumdet, dass Oury sich nicht selbst angezündet haben kann. Nicht zuletzt verkündeten dieses Jahr im August 2020 die Sonderberater des Landtages Sachsen-Anhalts, dass sie weiterhin an der Täterversion der Selbstanzündungsthese festgehalten und unseren Bruder Oury Jalloh weiterhin kriminalisieren. Wir wissen:

OURY JALLOH – DAS WAR MORD!

Und es ist kein Einzelfall! Im Oktober 2018 hat die Internationalen Unabhängigen Kommission zur Aufklärung des Todes von Oury Jalloh zwei weitere Mordfälle in die unabhängigen Untersuchungen mit aufgenommen: Hans-Jürgen Rose (1997 RIP) und Mario Bichtemann (2002 RIP) wurden beide in Polizeiobhut in Dessau zu Tode gefoltert. Deshalb reden wir vom OURY-JALLOH-KOMPLEX."

--> geklaut von: https://initiativeouryjalloh.wordpress.com/

Die Bullen ließen keine 5 min. vergehen bevor sie auftauchten... Doch konnten sie kein*e erwischen. :)

Hier ein kleiner Pressespiegel zum heutigen Tag:

https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/verbrannt-in-einer-dessauer...

https://taz.de/Todestag-von-Oury-Jalloh/!5738264/

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1146698.oury-jalloh-gedenken-an...

https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/dessau/dessau-rosslau/todestag-oury-ja...

https://www.zeit.de/news/2021-01/07/gedenken-und-forderungen-zum-16-tode...

https://www.abendblatt.de/hamburg/polizeimeldungen/article231285698/Demo...