Transparentaktion an Gothaer Haus skandalisiert jahrelangen Leerstand in Göttingen - Video online

Das leerstehende Gothaer Haus wurde in den letzten zehn Jahren mehrfach zwischen Investmentfirmen weiterverkauft, stets hofiert durch den Göttinger Stadtrat. Der aktuelle Eigentümer Development Partner (DP) aus Düsseldorf, ein Tochterunternehmen der Gateway Real Estate AG, redet seit Jahren hinter verschlossen Türen mit Verantwortlichen der Stadt "wie es mit dem Grundstück in der 1A-Lage weitergehen soll" (GT, 2020). Fakt ist: In Göttingen explodieren die Mieten, soziale Verdrängung ist Alltag, Immobilienfirmen werden von Politik und OB Köhler umworben. Im Gothaer Haus mit seinen über 10.000 m2 hätten in den letzten zehn Jahren mit überschaubarem finanziellen Aufwand hunderte Menschen günstig wohnen können. Menschen, die ohne Obdach sind, die in unzumutbaren Lagern an der europäischen Außengrenze oder dichtgedrängt in den Massenunterkünften in Göttingen leben müssen.

Eine Aktivist*in erklärt: "Göttingen wird immer mehr zum Spielball von Immobilienspekulanten. Egal ob DP, Adler, Coreo, Vonovia, EBV, diverse Real Estates oder Tönnies - sie alle interessieren sich für unsere Stadt und die Menschen hier einen Scheißdreck. Wir fordern Politik und Verwaltung in Göttingen auf, anstatt sich als zahnloser Tiger gegenüber den Miethaien darzustellen, endlich zu Handeln und Großinvestoren in die Schranken zu weisen. Im ersten Schritt fordern wir die Stadtverwaltung auf, Absprachen zum Gothaer Haus und allgemein mit Investoren offenzulegen. Das Gebäude muss jetzt bezugsfertig gemacht werden. Denn in Pandemie-Zeiten gilt: Zu Hause bleiben kann nur, wer auch ein Zuhause hat. Wir wollen bezahlbaren Wohnraum für Alle - jetzt!

Wir rufen dazu auf, sich in Mietinitiativen zusammenzuschließen, Leerstand zu markieren, Häuser zu besetzen, Wohnraum anzueignen und dem Spekulationsmarkt zu entziehen. Es liegt an uns, den Druck weiter zu erhöhen."