[B] Bericht zur Kundgebung: Healthcare not Warfare! Bundeswehr wegtreten! Weg mit Crossmedia!

Denn die Gründe, weshalb die Bundeswehr so bereitwillig ihre Dienste anbietet, sind vielfältig. Es ist eine willkommene Gelegenheit für die Militarist*innen, sich als Retter*innen in der Not zu verkaufen, das Image der Bundeswehr nach den anhaltenden Skandalen über rechte Umtriebe in ihren Reihen zu beschönigen und ein weiteres Häkchen zu ihrer Verankerung in der Mitte der Gesellschaft zu schlagen. Kurz: Nach Jahren der Gewöhnung an Kriegseinsätze soll auch das alltägliche gesellschaftliche Leben weiter militarisiert werden. Dass die Bundeswehr dazu im Gesundheitsbereich in die Bresche springt – ähnlich wie im Katastrophenschutz – liegt nicht daran, dass ihr Einsatz alternativlos wäre, sondern daran, dass eben diese Bereiche seit Jahren von massiven Sparmaßnahmen betroffen sind. Anstelle, dass der Gesundheitssektor nicht nur in Zeiten einer Pandemie mit mehr und ausreichenden Mitteln ausgestattet werden würde, damit eine ausreichende Gesundheitsversorgung ohne Tarnflecke sichergestellt würde und sich ausgebildete zivile Fachkräfte mit ihrer Berufung ein gutes Leben mit anständiger Bezahlung leisten könnten, wird auf die Option militärischer Intervention gesetzt und der Kriegshaushalt Jahr um Jahr weiter erhöht.

Zunächst wurde dazu ein kurzer Teil eines Beitrags der Informationsstelle Militarisierung aus dem Panel „Die Bundeswehr als Coronaprofiteur“ abgespielt (Komplette Version und alle weitere Beiträge des Kongresses). Darin wurde dargelegt, dass die Katastrophen-Hilfseinsätze der Bundeswehr schon immer Maßnahmen zu deren Verankerung in der Mitte der Gesellschaft waren, von ihrem ersten Einsatz 1960 bis heute.

Danach wurde in einem weiteren Redebeitrag der aktuelle Bundeswehreinsatz in Gesundheitsämtern kritisiert. Ergänzt wurde dies von einem weiteren Beitrag, der sich kritisch mit der maroden Situation im Krankenhaussystem auseinandersetzte. In einem Ausblick auf die anstehenden Massenimpfungen wurde die Rolle der Bundeswehr darin beleuchtet und die These aufgestellt, dass es sich bei der Debatte um den Impfeinsatz der Bundeswehr um einen Dammbruch in der Auseinandersetzung über den Einsatz bewaffneter Soldat*innen im Inland handelte. Auch wenn dieser letztendlich zumindest bislang nicht in der kolportierten Form stattfindet, blieb der zu erwartende Aufschrei in der Debatte aus. Auf der Kundgebung wurde aber auch klargemacht, dass mit antimilitaristischem Widerstand zu rechnen ist, sollte ein bewaffneter Inlandseinsatz als ernsthafte Option im Raum stehen.

Im Anschluss daran wurde auf die Werbeagentur Crossmedia und ihre Niederlassung in der Kohlfurter Straße in Kreuzberg eingegangen. Crossmedia ist als eine von drei Werbeagenturen an der Bundeswehr-Werbekampagne „Mach was wirklich zählt“ beteiligt und produziert deren Social-Media-Auftritt, unter anderem die Serien „Die Rekruten“, „KSK“ und aktuell die Serie „Besatzung Bravo“. Seit Beginn der Corona-Pandemie war sie außerdem mit der Produktion der Internetpräsenz „Einsatz gegen Corona“ beschäftigt, mit dem Ziel, die Bundeswehr weiter in der Mitte der Gesellschaft zu verankern und weiteres Kanonenfutter anzuwerben.

Zum Schluss wurde noch auf aktuelle militaristische Ereignisse eingegangen. Im Windschatten der Corona-Pandemie sollte am Tag der Kundgebung über die Anschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr entschieden werde. Die antimilitaristische Gruppe MilA hielt eine kritische Rede zum Thema.