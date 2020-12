Gefallenengedenken in Celle: Die hellsten Sterne am Himmel

Am zweiten Todestag von Agir Stêrk und Mehmet Axîn wurde in Celle den im Kampf um Freiheit Gefallenen gedacht. Kleine Kerzen-Schiffchen, auf denen ihre Namen geschrieben stehen, wurden in den Teich im Französischen Garten gesetzt.

Am 17. Dezember 2018 sind Agir Stêrk (Abdullah Osmanoğlu) und Mehmet Axîn (Renas Benek) bei einem Luftangriff der türkischen Armee in den Medya-Verteidigungsgebieten in Südkurdistan ums Leben gekommen. Anlässlich ihres zweiten Todestags fand in Celle ein Gedenken statt.

„Die großen Verluste sind nicht auszugleichen, es ist ungerecht. Doch sie treiben uns weiter an, gegen diese Ungerechtigkeit einzustehen und den Weg zur Freiheit unermüdlich und Schritt für Schritt weiterzugehen”, sagte eine Weggefährtin von Agir Stêrk. „Sie fehlen uns, sie fehlen uns sehr und würden wir für sie alle ein Licht entflammen, gäbe es keine Dunkelheit mehr. Ihre Namen, die Erinnerungen an sie und ihren Geist tragen wir als wertvollstes Erbe in jeder Sekunde mit großer Ehre. Wir werden euch nicht vergessen, in unserem Kampf lebt ihr für immer fort – Cangorî namirin“, in diesem Sinne waren die Menschen am Ufer zusammengekommen.

Das Wasser lag schwarz in der Dunkelheit, die Lichter der Laternen bewegten sich andächtig auf den leichten Wellen. In dieser Atmosphäre wurden kleine Segelschiffchen in den Teich im Französischen Garten gleiten gelassen. Jedes von ihnen trägt eine Kerze, die den Namen eines Gefallenen erleuchtet. Leise wurden einige Lieder gesungen und an die Gefallenen erinnert.

Hier ein Video der Aktion:

https://mega.nz/file/en5UXRKI#Bo84yr6U6EG_w37QgyiqPIZ9k7quxtGtPeEqOYibbFo

<iframe src="https://mega.nz/embed/en5UXRKI#Bo84yr6U6EG_w37QgyiqPIZ9k7quxtGtPeEqOYibbFo" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>