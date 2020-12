[Eschede] Nazizentrum dicht machen - Antifa in die Offensive

Auf dem Hof Nahtz in Eschede versuchen Neonazi-Kader aus Niedersachsen nach dem Vorbild eines Wehrhofs einen Rückzugsort zu schaffen. An diesem wollen sie ungestört an der Verbreitung ihrer faschistischen Ideologie arbeiten, sei es über Veranstaltungen wie die Wintersonnenwende, die Nutzung als Schulungszentrum oder als Ausgangspunkt für Aktionen. Insofern kommt dem Hof Nahtz für die Neonazi-Szene in Niedersachsen eine enorme Bedeutung bei. Der Hof wurde zwar bereits seit Jahrzehnten durch neonazistische Strukturen für bspw. HDJ-Lager genutzt (siehe auch indymedia Link am Ende), doch erst durch den Verkauf im Februar 2019 wurde der Hof zum gemeinsamen Bauprojekt der niedersächsischen NPD und ihrer Mitglieder und soll so vor dem Verfall bewahrt werden.

Um zu verhindern, dass der Hof Nahtz sein Potential entfalten kann und sich weiter als Hort der niedersächsischen Neonazi-Szene etabliert, bedarf es kontinuierlicher Aktionen um zu stören und schlussendlich das Nazizentrum dicht zu machen. Dafür braucht es viele verschiedene Aktionsformen, die sich gegenseitig ergänzen und sich solidarisch aufeinander beziehen.

Neben dem antifaschistischen und bürgerlichen Protest der letzten Jahre in Form von Demonstrationen und Petitionen sind auch militante Aktionen notwendig, um die Neonazis an der Verbreitung und Umsetzung ihrer mörderischen Ideologie zu hindern. Wir wollen hiermit einen Anfang setzen!

Nazizentrum dicht machen - Antifa in die Offensive!

Weitere Informationen:

