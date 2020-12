[H] Spontandemonstration am 13.12

Gründe um gegen die Bullen aktiv zu werden gibt es genug. Rassistische Kontrollen, Prügelorgien auf Demonstrationen, Hausdurchsuchungen, das Ermöglichen von Zwangsräumungen, Abschiebungen und Waldrodungen, sowie Verstrickungen in rechte oder rechtsterroristische Netzwerke.Um ihrer Wut darüber zum Ausdruck zu bringen nahmen sich an diesem symbolischen Tag ungefähr 50 Menschen die Straße in Form einer Spontandemonstration.Diese zog über den kompletten E-Damm in der Nordstadt und löste sich an der Christuskirche auf.Den Ausdruck der Demo würden wir als kämpferisch und wütend beschreiben. Während der kompletten Aktion wurden Parolen gegen die Bullen angestimmt und sehr viel Pyrotechnik gezündet. Selbstkritisch müssen wir aber eingestehen, dass an diesem Tag noch viel mehr möglich gewesen wäre. So hätten die ankommenden Bullen mit Barrikaden oder durch Bewurf mit verschiedensten Gegenständen gestoppt werden können. Dennoch freuen wir uns, dass wir die gesamte geplante Route laufen konnten und uns keine Festnahmen bekannt sind. Solidarische Grüße gegen an alle Gefangenen und von Repression betroffene Aktivist*innen. Ihr seid nicht allein!