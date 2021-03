Adbusting BahnfahrenohneKohle

Am frühen Morgen des 12. Dezembers, fünf Jahre nach dem Paris-Abkommen, haben wir uns in den Städten Bochum, Duisburg, Essen, Hagen und Witten auf den Weg gemacht, um der Deutschen Bahn dabei zu helfen, ihre Fahrgäste über die Energiepolitik des Unternehmens aufzuklären: Die Deutsche Bahn ist gar nicht so grün, wie sie sich verkauft. Ein Viertel der verbrauchten Energien stammt aus dem Steinkohlekraftwerk Datteln4. Versteht uns nicht falsch: Der Ausbau öffentlichen und kostenlosen Nah- und Fernverkehrs sind essentiell für eine Verkehrswende und unabdingbar um das 1,5 Grad Ziel noch zu erreichen. Strom aus Kohlekraftwerken hat dabei allerdings nichts zu suchen!

Ihr dachtet, Braunkohle wäre schon schlimm für Menschen & Klimakatastrophe? Die Steinkohle, die in Datteln4 verbrannt wird, stammt u.a. aus Kolumbien, wo es unter menschenunwürdigsten Bedingungen abgebaut wird und dort Natur und Umwelt zerstört. Uns ist bewusst, dass finanzwirtschaftliche Logiken Unternehmen wie Uniper (Betreiber von Datteln4) dazu zwingen, so kostengünstig und umweltzerstörerisch wie nur möglich zu agieren. Wir fordern die Bundesregierung daher auf, nach fünf Jahren Klimaabkommen endlich ihre eigenen Versprechen ernst zu nehmen und zu handeln! Fünf Jahre Pariser Klimaabkommen und was hat sich geändert? 2020 geht das neue Steinkohlekraftwerk Datteln4 ans Netz, obwohl die Kohlekommission dringend davon abgeraten hat. Wenn selbst logische Argumente von einzig dafür etablierten Kommissionen nicht berücksichtigt werden, wie soll die ökologische Transformation und die Erreichung des 1,5 Grad Ziels dann noch gelingen? Wenn in Zeiten der Klimakatastrophe ein gesunder Mischwald in einem Trinkwasserschutzgebiet für eine neue Autobahn gerodet wird und Menschen, die für ein gutes Leben für alle kämpfen dabei massiv durch Polizeigewalt traumatisiert werden, dann sollen wir Klimaschutz und Klimagerechtigkeit weiter den Bundes- und Landesregierungen überlassen? Wir werden euch so lange auf die Nerven gehen und den Finger auf die Wunde legen bis ihr aufhört, unsere Zukunft und die der künftigen Generationen zu verheizen! Deswegen reihen wir uns in die vielen dezentralen Aktionen zum 5. Jahrestag des heuchlerischen Paris-Abkommens ein! Klimaschutz bleibt Handarbeit!

Mehr Infos zum Kohlekraftwerk Datteln4 unter https://stoppdatteln4.de/

Normal

0

21

false

false

false

DE

X-NONE

X-NONE

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Normale Tabelle";

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:"";

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin-top:0cm;

mso-para-margin-right:0cm;

mso-para-margin-bottom:8.0pt;

mso-para-margin-left:0cm;

line-height:107%;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt;

font-family:"Calibri",sans-serif;

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Calibri;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-fareast-language:EN-US;}