Bäume im Danni gespiket

english version below

Vor kurzem haben wir einige dutzend Bäume im Danni mit Nägeln gespiket. Wir sehen diesen Eingriff in die Natur als notwendig an um den Wald vor der Abholzung zu schützen. Natürlich ist uns klar, dass die Rodung trotzdem weitergeht, aber wir hoffen die Aktion verzögert alles ein wenig.

Gerne wird der Vorwurf erhoben spiken gefährde Menschen (z.B. Waldarbeiter*innen). Dies ist eine völlig falsche Sichtweise, denn nicht das Spiken an sich gefährdet Menschen sondern die Tatsache, dass die Bäume gefällt werden. Und schon allein dass bereits 3 Menschen durch Bullen abgestürzt sind zeigt von wem hier die Gefahr ausgeht. Allein die Landesregierung und die Bullen tragen die Verantwortung für das was im Wald passiert und nicht die Aktivist*innen.

Den Wald verteidigen, auch militant

Es gibt viele verschiedene Formen des Protest und jede einzelne hat ihre Berechtigung. Dennoch zeigt die Geschichte, dass Kämpfe egal ob in einer Waldbesetzung oder sonstwo militant geführt werden müssen. Es kann nicht sein, dass die Greiftrupps der Polizei in unsere Baumhäuser, Barrios – in unseren Wald eindringen, ohne dass sich militanter Widerstand regt. Und auch wenn der die Abholzung nun beendet ist, ist es wichtig weiter gegen die A49 mit allen Mitteln zu kämpfen.

Den Wald verteidigen, den Staat zerschlagen!

English Version

Danni Trees spiked

In the last days we spiked trees inside the Danni with nails. We see this as an necessary action to protect the forest. We know that the destroying of the Danni will go on, but we hope that our action cost a little bit of time.

Some people says that spiking endangers other people (e.g.forest workers), thats absolutly wrong. The destroying of the forest is dangerous for people. In the last weeks 3 persons fell down because of the cops, so they are the ones who make the situation dangerous. Only the gouvernment and the cops are responsible for the situation in the forest, not the activists.

Defend the forest, militant as well

There are many forms of protest and everyone of it is important. But the history shows us that fights, either at a forest occupation or somewhere else need to be fought militant. It can not be that groups of cops invade our treehouses, Barrios – the whole forest without having militant resistance around. Now the forest is destroyed, but the fight against the A49 will go one, with all typs of protest.

Defend the forest, smash the state!