Radio hören

Zu den Podcasts:

DANNENRÖDER FORST: MEHRERE AKIVIST*INNEN BEFINDEN SICH WEITER IM KNAST

Gegner*innen der Autobahn A49 fordern die sofortige Freilassung verhafteter Aktivist*innen bei Protestaktionen auf Brücken der A3, A5 und A661. Am Montag den 26. Oktober 2020 wurden elf Aktivist*innen nach dem Aufspannen von Bannern an drei Autobahnbrücken im Rhein-Main-Gebiet festgenommen und am Folgetag in Untersuchungshaft überführt.

Den Verhafteten wird nun „eine absurd anmutende Nötigungsvariante“ unterstellt. Der Vorwurf, die Aktivist*innen sollen eine Autobahnblockade durch die Polizei provoziert haben, wird als Vorwand für die Freiheitsberaubung der Autobahngegner*innen angeführt.

Sieben der elf Aktivist*innen befinden sich derzeit in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt. Ihnen drohen laut Einschätzung der Anwält*innen mehrere Monate Haft. Die vier aus der Untersuchungshaft Entlassenen leiden nun unter unverhältnismäßigen und schikanierenden Auflagen.

https://freethemall.blackblogs.org

Dazu ein Gespräch mit der Roten Hilfe aus Frankurt

http://radioflora.de/dannenroeder-forst-mehrere-akivistinnen-befinden-si...

https://www.freie-radios.net/105739

KNAST FÜR JEAN-MARC ROUILLAN AUS FRANKREICH?

Jean-Marc Rouillan war in den 1980er Jahren Mitbegründer der Stadtguerilagruppe »Action Directe« und deswegen 25 Jahre im Knast.

Vor zwei Jahren wurde er noch einmal wegen »Verherrlichung des Terrorismus« zu acht Monaten Hausarrest verurteilt . Seit Juli 2020 trägt er eine elektronische Fußfessel, mit der er einige Stunden am Tag das Haus verlassen darf. Weil die Fessel – von ihm unbemerkt – beschädigt wurde, will der zuständige Staatsanwalt ihn für die letzten zwei bis drei Monate, die von der Strafe bleiben, wieder in den Knast stecken.

Zahlreiche Personen aus Politik-, Kultur-, Medien-, Gewerkschafts- und Uni-Kreisen, fordern in einer Petition, dass Jean-Marc nicht wieder in den Knast kommt.

Dazu ein Tel.-Interview des Journalisten Peter Nowak und Moderator Wolfgang Lettow mit Willi Hajek in Frankreich.

http://radioflora.de/kein-knast-fuer-jean-marc-rouillan-aus-frankreich-j...

https://www.freie-radios.net/105741

Die nächste Sendung von „Wie viele sind hinter Gittern“ ist am Dienstag, den 5.Januar 2021 in der Zeit von 19 – 20 Uhr zu hören auf:

http://radioflora.dev