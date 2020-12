[HRO][MV] indyhro.blackblogs.org - Antifaschistisches Archiv für Rostock und Umgebung

Bisher findet ihr dort mehrere Hundert Artikel, die ursprünglich auf linksunten und de.indymedia.org gepostet wurden.

Wir wollen damit eine Anlaufstelle für Menschen schaffen, die sich über linke Politik und die Nazi-Szene unseres Bundeslandes informieren wollen. Unserer Ansicht nach sind das linksunten-Archiv und de.indymedia.org dafür keine geeigneten Seiten. Zwar wurden und werden dort viele gute Artikel veröffentlicht, diese sind jedoch schwer zugänglich - Basics wie eine Suchfunktion fehlen. Auch die Erreichbarkeit von de.indymedia.org ist nicht immer gegeben und das Verbot von linksunten hat deutlich gemacht, wie wichtig Spiegelungen von Bestehendem sind.

Außerdem ist uns aufgefallen, dass die Nazis in unserer Stadt zwar zum Großteil bekannt und in diversen Veröffentlichungen benannt worden sind - diese Infos sind aber nirgends gebündelt zu finden. Daher werden wir in den nächsten Wochen und Monaten daran arbeiten, alle Informationen über Nazis, die in den Veröffentlichungen enthalten sind, aufzubereiten und in geordneter Form zugänglich zu machen. Soll heißen: Bald findet ihr auf indyhro.blackblogs.org zu jedem bekannten Nazi einen Artikel mit öffentlich bekannten Infos und Fotos. Das wird allerdings dauern, also schaut immer mal wieder vorbei!

Fragen und Anregungen zur Seite könnt ihr an indyhro@systemli.org schicken, den Public Key findet ihr unten.

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

xjMEX3DycBYJKwYBBAHaRw8BAQdANXwYzjAsyWwtETiIujF+Vtlh32YbAKMEvZPZvpDlXV7NHmlu

ZHlocm8gPGluZHlocm9Ac3lzdGVtbGkub3JnPsKWBBMWCgA+FiEE4EY3IrqgWminS7pfVZjZR7ie

U40FAl9w8nACGwMFCQlmAYAFCwkIBwMFFQoJCAsFFgIDAQACHgECF4AACgkQVZjZR7ieU43izgEA

i3TqxAj85aBLKHSF3ESdZX4BAom4nkDu8P9RDCZ/PBgA/3+7CCpDz/7JwkkwzOTYXk0Wuf749rSu

M2p5rihFeKoJzjgEX3DycBIKKwYBBAGXVQEFAQEHQKeRsaAGgYGHfaQkbEK153Q36QvnRXtOHldd

f9T+g9kjAwEIB8J+BBgWCgAmFiEE4EY3IrqgWminS7pfVZjZR7ieU40FAl9w8nACGwwFCQlmAYAA

CgkQVZjZR7ieU43hSAD+Oh/DRfBFz9+ECVbhVJejJF2H4JW56a+63GXw1JsWQSgBAM0PCCWjqmc8

7kU6nduflSTx7DrkRWvGZXJDH/kTybcJ

=pnen

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----