Thessaloniki: In den frühen Stunden des 12. Oktober 2020 zündeten wir zwei Security Fahrzeuge an

In der Zwischenzeit schlägt sie Angriffe vor und führt sie mit dem Ziel durch, die Reflexe und die Stärke der Kräfte herauszufordern, mit denen sie heute konfrontiert ist, während sie bei anderen Gelegenheiten nur darauf abzielt, ihre physische, ethische und politische Existenz zu beseitigen. So verstehen wir die provozierende Haltung der Bullen bei Demonstrationen, den gelegentlichen Verhaftungen und den riesigen zusammengetragenen Fallakten, den Razzien gegen illegalisierte Orte und der Räumung von Besetzungen. Die Journalisten auf ihrer Seite reproduzieren in Zusammenarbeit mit ihren Chefs die Rhetorik der Autorität, indem sie ihre Rolle als Medien der staatlichen Propaganda im sozialen System bestätigen.

All dies macht das Bild der politischen Landschaft aus, die von den Kräften der Nea Dimokratia geprägt ist, die nun den Staatsapparat in ihren Händen halten. Dies scheint ihr Plan zu sein, um die Mechanismen des Staates und der Wirtschaftsmacht gegen diejenigen zu stärken, die dagegen sind. Dieses Ziel, die Stärkung der Welt der Autorität, geht Hand in Hand mit jeder Art der Verwaltung der Staatsgewalt. Eine politische Macht kann und würde keine Existenzberechtigung haben, wenn dieses Ziel nicht auf ihrer Tagesordnung stünde.

Unabhängig von der Ausrichtung einer Regierung, dem Gesicht, das sie zeigt, und den Schritten, die sie unternimmt, seien sie geduldig oder rigide, werden sie daher immer darauf ausgerichtet sein, dieses Ziel zu erreichen.

Die unvereinbare Bewegung freier revolutionärer Ideen, die auf die Basis abzielt, auf der der Staat und die Finanzbehörden aufgebaut sind, ist von Natur aus ein Feind von beiden. Die Welt, die sie durch ihre Ideen hervorbringt, die Welt der freien Assoziationen , in denen Beziehungen gebildet werden, wird jede Art der Zwangs beenden. Sie wissen, dass eine solche Welt nicht zu ihnen passt. Was sie am meisten fürchten, ist, dass ein Vorgeschmack auf Anarchie und freies Leben das Ende der Welt der Autorität und jeder Hoffnung auf eine Rückkehr zu dem, was sie vorher war, bedeuten wird. Daher sind die Kräfte der revolutionären Bewegung und natürlich die Anarchist*innen eine ernsthafte Bedrohung für das Bestehende, und das kann man an der Strategie erkennen, die ihnen gegenüber verfolgt wird.

Die befreiten Gebiete des anarchistischen Kampfes, die besetzten Häuser, wurden vom ersten Moment der Machtübernahme von der Nea Dimokratia an ins Visier genommen, während wir heute und seit die Sondierungsphase für den Staat vorbei ist – mit den Ankündigungen des Ministeriums für öffentliche Ordnung und dem berühmten Ultimatum (alle Squats im Dezember 2019 aufzugeben) – die Anwendung eines repressiven Plans sehen, dem sich alle revolutionären Kräfte stellen müssen. Wir dürfen nicht glauben, dass man sich mit diesen Methoden durch die Haltung, die die anarchistische Bewegung jahrzehntelang gezeigt hat, vertraut machen wird, und der Staat seinerseits hilft uns, uns der universellen Wahrheit der Gegenwart bewusst zu werden. Nichts wird ohne Kampf überlassen.

Es gibt da draußen eine ganze Welt, die bereit ist, die Wurzeln der institutionalisierten Autorität zu verteidigen. Bereit, die strukturellen Komponenten zu verteidigen, die ihr Atem geben, bereit, die Durchsetzung der Lohnsklaverei, des Eigentums, der Armee, der Nationen, der Familie, die Durchsetzung der sozialen Segregation, des Patriarchats, des Macho-Verhaltens, der Marginalisierung, aller Arten von Unterdrückung zu verteidigen, der man sich im Kleinen wie im Großen stellen kann. Es gibt eine Welt, die Zwang als ein natürliches Element der Menschheit akzeptiert, als etwas, das niemand ablehnen kann.

Aber einige Leute lehnen den Zwang als Standard in den Beziehungen, die aufgebaut werden, ab. Sie alle, Kämpfer*innen für ein freies, nicht-autoritäres Leben, beteiligen sich am Krieg mit Handlungen zwischen diesen beiden Welten; wir arbeiten an unseren Widersprüchen, wir überschreiten unsere Grenzen und sind uns bewusst, wie entscheidend die Verteidigung unserer Bestrebungen um jeden Preis ist.

In den frühen Morgenstunden des 12. Oktober haben wir zwei Sicherheitsfahrzeuge in Brand gesteckt, die an der Makedonias Straße im Osten der Stadt geparkt waren, um den vielfältigen Charakter des anarchistischen Kampfes zu stärken und dem Aufruf zur Verteidigung unserer Infrastrukturen nachzukommen.

Solidarität mit dem Squat Terra Incognita und mit jeder anderen Infrastruktur des Kampfes, die Repressionen ausgesetzt war oder sein wird.

Kraft für den Genossen P. Georgiadis, der am 23. September bei einer Operation der Antiterroreinheit verhaftet wurde

an die Genossen G. Michailidis, D. Valavani, K. Athanasopoulou, die am 29. Januar bei einer Anti-Terror-Operation verhaftet wurden

und an alle Genoss*innen, die in Gefängnissen eingesperrt sind.

Brandstiftende Zelle der Solidarität

(Übersetzung von https://mpalothia.net/greece-in-the-early-hours-of-october-12th-set-fire...)