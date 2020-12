[HRO] Angriff auf Bullenwache - Antifas raus aus den Knästen!

Aber auch in Sachen sexueller Belästigung sind MVs Ordnungshüter nicht untätig. Eine 13-jährige, die Opfer von Kindesmissbrauch geworden war, wurde von einem mit dem Fall betrauten Bullen per Whatsapp sexuell belästigt. Eine 15-jährige, von der Bilder, die sie beim Sex zeigten, gegen ihren Willen im Internet veröffentlicht wurden, wurde ebenfalls von einem Bullen aus ihrem Verfahren angeschrieben und belästigt.

Wenig überraschend scheinen Bullen auch kein Problem mit häuslicher Gewalt zu haben. So wurde 2019 bekannt, dass drei Bullen einen Fall häuslicher Gewalt vertuschen wollten, in dem ihr Kollege beschuldigt wurde.

Während sie es mit dem Gesetz selbst nicht so ganz genau nehmen, lassen sie keine Gelegenheit aus, Antifaschist*innen und Linke zu kriminalisieren. Regelmäßig setzt die Polizei mittels Gewalt gegen Gegendemonstranten jeden noch so kleinen Naziaufmarsch durch. Antifas, die sich konsequent gegen Nazis verteidigen, werden im Anschluss vor die Gerichte gezerrt.

Für uns ist deshalb klar:

Alle Bullen sind Schweine!

Solidarität mit den Angeklagten im G20-Rondenbarg-Massenverfahren!

Antifas raus aus den Knästen - Freiheit für JO, DY und Lina!

