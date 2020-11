Tom Schreiber: Meine Hospitation bei der 23. OMON Brigade in Minsk

https://tom-schreiber.berlin/hospitation-auf-dem-abschnitt-32-der-polizei-berlin-vom-28-29-04-2018/

Mit besonderem Stolz habe ich vor zwei Wochen den Anruf von General Lukaschenko aus Belarus bekommen. Er bat mich bei einer Risiko Demonstration in Minsk eine OMON Brigade mit meiner Hospitation zu unterstützen. Der General war durch soziale Medien auf meine Befähigung in schwierigen Einsätzen aufmerksam geworden.

Natürlich habe ich sofort zugesagt und wurde mit einem Sonderflug abgeholt. Der Empfang in Minsk was erstklassig, nach einem Frühstück aus Gallenwurst, Fischmarmelade und starkem sowjetischen Kaffee, gings direkt zur Abnahme einer Ehrenformation der Polizei. Diese entschlossenen Männer haben in den letzten Monaten einen Umsturzversuch durch Linksextremisten verhindern können.

Aber die Lage ist noch nicht bereinigt, für das Wochenende stand eine Demonstration von weiblichen Radikalen auf dem Programm, das kenne ich aus Berlin. Schnell wurde ich mit meiner Dienstkleidung ausgestatte, dann gings in alten Balka Transportern ins Zentrum. Ich wurde der 23. OMON Brigade zugeteilt, eine Einheit die keine Gefangenen macht. Minsk ist eine schöne Stadt, alles grau ohne Graffiti. Auf einem Platz standen die weiblichen Chaoten. Wir aus den Balkas rausgesprungen, über Funk kam der Befehl “Schnoderzke nechtung, obwyie, obwyie!” (phonetisch). Ich wusste was zu tun ist, war oft genug in Berlin im Steinhagel der Chaoten und Shisha Bars gewesen. Konnte dann eine Festnahme von einem weiblichen Chaot tätigen.

Die Nacht über sind wir noch Gruppenstreife gefahren, die alten Balkas riechen innen voll nach Diesel. Ich unterstütze deshalb die Bitte von Belarus nach neuen Gruppenwagen aus Deutschland.

Erschütternd ist was mir die OMON Kollegen anvertraut haben. Viele Kriminelle haben die Presse unterwandert und betreiben Hetze gegen das Ansehen des Präsidenten. Ihnen habe ich zugesichert, mit dem deutschen Botschafter über dieses Problem zu sprechen. Die Chance der jungen Demokratie darf nicht unter dem Mantel der Pressefreiheit sabotiert werden.

(gefunden auf https://tomschreiber.noblogs.org/post/2020/11/14/meine-hospitation-bei-d...)