Gefunden auf anarquia.info, die Übersetzung ist von uns, weitere Infos auf panopticon.blogsport.eu



Chile - Ketten in Bruchzeiten schweißen/Anarchische Perspektive auf den Verfassungsprozess in Chile

26. Okt 2020

„Ein Jahr nach dem Aufstand, der den Oktober erschütterte, rebellieren wir gegen jeden Anfang und jedes Ende, wir lehnen die Idee eines Gedenktages ab, der sich in den Gewässern der Geschichte auflöst und von dem wir periodisch Gebrauch machen sollten, wie eine Trophäe, die abgestaubt wird, um, immer in der Vergangenheitsform, an die vermeintliche Pünktlichkeit der Subversion und die Zersplitterung eines wirklichen Antagonismus zu erinnern und zu leben. Weit entfernt von den Optionen der Macht und ihrem institutionellen Weg zur Wiedererlangung der Legitimität bleibt nur noch die Erfahrung, das Unbezahlbare und Unquantifizierbare, sich selbst auf Wege der antagonistischen Negation einer Welt von Unwahrheiten, Herrschaft, Elend und Gesetzen zu projizieren und sich zu projizieren“.

Vor dem Aufstand, dem Plebiszit und der gerichtlichen Situation: Kommuniqué der Gefangenen des sozialen Krieges für die Zerstörung der Gefängnisgesellschaft Oktober 2020/Hochsicherheitsgefängnis, Santiago-Gefängnis 1, San Miguel Gefängnis

EIN PINSELSTRICH ZUM KONTEXT

Am 18. Oktober 2019 begann in dem vom chilenischen Staat beherrschten Gebiet eine der umfangreichsten und kategorischsten Revolten, die in den letzten Jahrzehnten zu beobachten war. Alles begann im Zusammenhang mit einer Reihe von Protesten gegen den Aufstieg der Metro, diese Mobilisierungen, die hauptsächlich von Studenten der höheren Schule geführt wurden, wurden von Anfang an brutal unterdrückt.

Vielleicht waren es die Bilder der Schläge der Hüter der Macht gegen diese jungen Menschen, die fehlten, um den perfekten Sturm zu entfesseln, oder vielleicht war es die Erschöpfung vor den Bedingungen des Elends, die durch die jahrzehntelang steigenden Fahrpreise auferlegt wurden, die viele Menschen an diesem Abend auf die Straße brachte. In der Nacht zum 18. Oktober begannen Tausende von Menschen, die es wagten, verschiedene Symbole, Strukturen des Kapitals und der Autorität anzugreifen. Die ikonoklastische Zerstörung breitete sich unaufhaltsam in alle Ecken aus.

Während das Mauerwerk der Herrschenden fiel, begannen sich auch neue autonome Formen der Beziehungen zwischen den Unterdrückten herauszubilden. Der Aufstand füllte die grauen Straßen mit aufständischem Leben und Farbe; er nahm verschiedene Formen an und nutzte die individuelle und kollektive Kreativität grenzenlos aus.

Der Staatsterrorismus hat in den ersten Tagen der Revolte Hunderte von Menschen getötet, gefoltert, vergewaltigt und verstümmelt und würde dies noch monatelang tun. Die Polizei reichte nicht aus, um die ganze Unterdrückungswut des Staates zu zeigen, sie musste das Militär herausholen, und genau wie in der Diktatur wollten sie uns die Nächte wegnehmen.

In dem Versuch, die Stimmung zu beruhigen, unterzeichneten dieselben Personen wie immer hinter verschlossenen Türen am 15. November ein „Abkommen für sozialen Frieden“, das die Möglichkeit einer Neufassung der Verfassung von 1980 eröffnete und ein vorläufiges Datum für ein Plebiszit festlegte, um über die Änderung einer neuen Verfassung zu entscheiden. Dieses Friedensabkommen würde in den kommenden Monaten den Grundstein für ein neues Abkommen zwischen allen politischen Kräften legen, das auf die ersten repressiven Gesetze zur Niederschlagung des Aufstands folgen würde. Der Frieden der Herrschenden riecht nach Tod und Gefängnis, das am 13. Januar verabschiedete Paket repressiver Gesetze (Anti-Plünderung Gesetz, Anti-Barrikaden und einige andere) würde den Durchmarsch vieler durch die Kerker der Hauptstadt noch verstärken.

Man einigte sich rasch auf zwei Wahloptionen: „Annahme“ der Änderung der neuen Verfassung oder „Ablehnung“ und Beibehaltung der derzeitigen Verfassung, wobei die Modalität einer solchen Änderung auf der gleichen Linie diskutiert werden sollte: Verfassungskonvent oder gemischter Konvent. Alles deutet darauf hin, die Wut der Revolte mit ein paar Stimmen in die Partei der Demokratie umzuwandeln.

DIE ZURÜCKGELEGTE STRECKE

„Für alle, die ermordet wurden, für die verstümmelten Augen, für unsere inhaftierten Gefährt*innen.“

Das Plebiszit vom 25. Oktober und der sich daraus ergebende Verfassungsprozess ist eindeutig der institutionelle Ausweg aus einer Revolte der aufständischen Anzeichen/Funken; es ist die Antwort der unterdrückerischen Führung auf einen Moment des radikalen Bruchs mit einer aufgezwungenen Ordnung, unter einem klaren Ziel: so gut wie möglich angesichts einer Krise „wegzukommen“, die vor ihrer Nase ausgebrochen ist. Es stimmt zwar, dass uns dies nicht überrascht, da die Macht immer auf perverse Weise versucht, sich vor den kritischen Punkten, die die Macht selbst erzeugt, neu auszurichten, aber was vor allem eine heftige Kritik provoziert, ist gegenüber all den Pseudo-Verleumder*innen des Systems, die in Kenntnis der Tricks, die die Macht ausheckt, um sich selbst zu erhalten, vorbehaltlos einen Prozess unterstützen, der in der konformistischen Logik des „kleineren Übels“ fehlerhaft ist, die immerhin die Logik des historischen Verrats in entscheidenden Momenten im Kampf um eine radikale Umgestaltung des Bestehenden war.

Mit diesem Argument sagen uns diejenigen, die das Spiel der herrschenden Elite verfolgen, dass wir nach der Revolte und den hohen menschlichen Kosten des Kampfes - Tote, Hunderte die verstümmelt wurden, Vergewaltigungen, unzählige Gefangene - um etwas davon haben zu müssen, müssen wir uns mit einer neuen Verfassung zufrieden geben, um mit einem diktatorischen Erbe zu brechen, das das neoliberale Experiment in Chile aufrechterhält. Als Anarchist*innen sind wir entschieden gegen diese Placebos, die nur versuchen, den Strudel des Kampfes, der nach dem 18. Oktober entfesselt wurde, zu beruhigen, deshalb werden wir weiterhin das Herz des Feindes ins Visier nehmen und nicht mit musterähnlichen kosmetischen Veränderungen zur Kommunion gehen. Gerade wegen unserer ermordeten Gefährt*innen, wegen all der verstümmelten Leichen und wegen all der Menschen, die aus den Vernichtungszentren des Staates entführt wurden, müssen wir den Konflikt am Rande jedes institutionellen Weges und immer am Rande des Staates fortsetzen und verschärfen, indem wir unsere Praktiken und Ideen bis zur vollständigen Befreiung verstärken.

Der eigentliche historische Fehler.

In diesem institutionellen Szenario, zu dem die Revolte geführt werden will, müssen wir, die wir uns von antistaatlichen revolutionären Positionen aus gegen das Plebiszit und den konstituierenden Prozess stellen, uns eine Reihe karikaturhafter Vorwürfe von denen anhören, die sich selbst davon überzeugen, dass dies „fürs Erste“ das bestmögliche Szenario ist (ein „fürs Erste“, das von Selbsttäuschung bis zu opportunistischer Komplizenschaft reicht). Einer dieser immer wiederkehrenden Einwände ist, dass die Nicht-Abstimmung am 25. Oktober eine Verschwendung einer historischen Chance ist. Wir sehen den historischen Fehler, wir teilen dieses Argument, aber aus einer diametral entgegengesetzten Perspektive: Der Fehler liegt darin, das radikale und kopflose Wesen der Oktoberrevolte in kurzsichtige Bewegungspraktiken umzulenken, die von den Zeiten und Zielen bestimmt werden, die das Schreiben dieser neuen carta magna markiert; der Fehler bestünde darin, denen wieder Raum zu geben, die sich berufen fühlen, „die Prozesse zu leiten“ und Gespräche zu führen, die gegen den autonomen und komplexen Charakter des seit Oktober entfesselten Kampfes gerichtet sind; Der Fehler besteht definitiv darin, die Intensität und Potenzialität der Revolte durch ein institutionelles Werden absorbieren zu lassen, das versucht, sie zu „domestizieren“, und das weit von dem ursprünglichen Sinn entfernt ist, der die Revolte selbst monatelang genährt hat.

Unsere antiautoritären Ideen stellen uns per definitionem in einen Graben, der jeden institutionellen/konstitutionellen Ausweg verwehren muss, aber auch einen historischen Blick auf den jüngsten Kampf werfen muss, der unsere Position notwendigerweise stärkt. Wenn wir uns auf den Charakter oder die Besonderheit der Revolte beziehen, müssen wir uns notwendigerweise auf die konfrontative Spannung vor dem 18. Oktober beziehen, denn obwohl es wahr ist, dass jede Revolte ein Element der Spontaneität hat, weit entfernt von jeglicher Planung, ist es auch wahr, dass sie nicht beiläufig ist, sie kommt nicht aus dem Nichts. Offensichtlich lässt sie sich einerseits durch die Verschärfung eines Modells von Ausbeutung, Missbrauch und Ungerechtigkeit erklären, das eine allgemeine Wut anhäufte, die im Oktober entfesselt wurde. Andererseits ist es aber auch offensichtlich, dass sie das Ergebnis jahrzehntelangen Widerstands und offensiven Kampfes auf der Straße ist; der direkten Aktionen, die stattfanden; der Radikalisierung von Einzelpersonen und von Affinitätsgruppen. Es ist zwar klar, dass diese Spannungen nicht ausschließlich von Anarchist*innen getragen wurden, aber es ist unbestreitbar, dass der anarchistische Charakter des Kampfes vorhanden war. Es ist dieser Charakter, der nach anderen Formen des „Tuns“ sucht - sowohl im Kampf als auch in der Lebensplanung - wo kein Platz für Verfassungen und Pakte ist.

Die gewonnene Erfahrung nicht verlieren

Das trügerische und verwerfliche Argument der Verteidiger der „Zustimmung“, man müsse „die Institutionen aus den Institutionen selbst überfluten“, ist nur eine Widerspiegelung der Täuschung und des Paradoxons, auf das sie hinweisen. Ein wahrer Weg der Befreiung muss immer auf die Negation der Institutionen setzen, die geschmiedet wurden, um eine Welt der Kontrolle, Beherrschung und Ausbeutung zu reproduzieren. In diesem Sinne ist es wichtig, die Bewusstseins- und Organisationserfahrungen zu betonen, die nach der Oktoberrevolte gelebt wurden, da sie sich irgendwie als eine Möglichkeit herausstellen, die bestehende Institutionalität in Frage zu stellen. Die Ablehnung der gesamten politischen Klasse (ohne Ausnahme) spiegelt dies zweifellos wider. Sie zeigt, dass viele Menschen die ruchlose Funktion dieser aufgeklärten Menschen, die sich in ihrem Diskurs der Suche nach dem Gemeinwohl zerreißen und die sich tief im Inneren nur nach dem Nutzen ihrer bereichsspezifischen Interessen sehnen, als überholt empfinden. Innerhalb dieser Erfahrungen ist die Konsolidierung der territorialen Organisationen, die nicht nur in den Territorialvollversammlungen zum Ausdruck kommt, eine klare Widerspiegelung des nach der Revolte gewonnenen Bodens, wo verschiedene Aktionsformen und Initiativen versucht haben, sich von einer zentralistischen Institutionalität zu distanzieren.

Ein weiterer entscheidender Bereich, in dem kategorische Fortschritte erzielt wurden, ist die Tatsache, dass am 18. Oktober allgemein anerkannt wurde, dass es nur durch den Einsatz von Gewalt möglich ist, die uns aufgezwungene Realität in Frage zu stellen; dass die Ausübung von Gewalt als ein Werkzeug legitim ist, das die Fundamente erschüttern kann, auf denen diese Welt der Herrschaft errichtet wurde; dass die Rebell*innen hinter den Kapuzen, die heute von einigen als die Primera Línea (A.d.Ü. erste Linie) bezeichnet werden, die die Protagonist*innen der Offensive, sind und sein werden, die versucht (A.d.Ü., hier wird die Offensive gemeint), mit dem Bestehenden zu brechen.

Jeder institutionelle Prozess, der uns aufgezwungen wird, ob es sich nun um ein Plebiszit, einen Verfassungsprozess oder Wahlen handelt, wird letztlich versuchen, die aus der Revolte gewonnenen Erfahrungen abzuschwächen, wird versuchen, eine freiwillige Knechtschaft wiederherzustellen, die in jüngster Zeit klar und kategorisch in Frage gestellt wurde und vor der wir die Praktiken und Spannungen gegen jegliche Macht und Autorität nur weiter verstärken können.

ÜBER DIE VERFASSUNG UND IHRE AUSWIRKUNGEN.

Die Verfassung ist der rechtliche Rahmen, der das Funktionieren der Gesellschaft regelt; sie ist, wie es immer wieder gesagt wird, das Handbuch des Zusammenlebens, das bestimmt, was getan werden kann und was nicht. Unabhängig davon, ob sie von einer Person, einem Expertenrat, dem Kongress oder einer Bürgervollversammlung verfasst wurde, ist die Verfassung ein Dokument, das alle Aspekte und Dimensionen der Gesellschaft abdecken soll, die es als ein homogenes Ganzes versteht. Auch wenn sie für bestimmte Gebiete innerhalb des Staates einen Grad an Vielfalt und Autonomie in Betracht zieht, wie z.B. die Anerkennung der Plurinationalität, ist sie für die Festlegung der allgemeinen Kriterien zuständig, die die Grundlage der staatlichen Artikulation bilden.

Der Staat, welcher Art auch immer, benötigt eine Verfassung, um seine Macht auszuüben, insofern sie die Grundlage und Unterstützung für sein Handeln ist. Es versteht sich von selbst, dass der Staat, wie sich gezeigt hat, kein Problem damit hat, die Verfassung zu ignorieren, wenn sie sich als Hindernis für die Durchführung von Repressions- oder Vernichtungsmaßnahmen zur Sicherung seines Überlebens erweist. Im Allgemeinen sehen die Verfassungen jedoch die repressive Arbeit des Staates vor, so dass es nur eines Artikels bedarf, um Massaker und Attentate zu rechtfertigen und zu validieren.

STAAT, VOLK UND VERFASSUNG

Wie bereits erwähnt, ist die Verfassung für das Funktionieren der Gesellschaft als Ganzes konzipiert, als ein lebendiger Organismus, der seine Funktionen aufteilt, um sich zu entwickeln und vorwärts zu kommen. Kurz gesagt, die Gesellschaft ist insofern eine Institution, als sie das Leben der Individuen, aus denen sie sich zusammensetzt, bestimmt und kontrolliert und sich über sie stellt, bis hin zu denen, die durch ihre Initiative und ihren Willen eingeschränkt sind. Das Ganze wird wichtiger als seine Teile und erlangt ein eigenständiges Leben, das eine Ordnung braucht, um zu funktionieren. Diese Ordnung, die angeblich dem Ganzen Harmonie verleihen würde, ist nichts anderes als das Unterdrückungssystem, das für die Überwachung, Kontrolle und Unterdrückung jeder Andeutung von Ungehorsam oder eines Verhaltens, das über den etablierten Rahmen hinausgeht, zuständig ist. Da die Ordnung für die gesamte Gesellschaft entworfen und geplant wird, bedarf es zu ihrer Verwirklichung einer zentralisierten Macht, die als heilige Figur steht und daher transzendentale Züge annimmt. Diese Institution ist der Staat.

Wir halten es für unnötig, in diesem kurzen Dokument all die Kritiken und Argumente darzulegen, die unsere Abneigung gegen den Staat unterstützen, aber es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir ihn als viel mehr als nur einen Gendarm verstehen, der die Interessen der Kapitalisten, als Beauftragter für die öffentliche Sicherheit und Überwachung, schützt. Sein Werk und sein Wirkungsbereich sind viel umfangreicher und komplexer und decken praktisch das gesamte individuelle und kollektive Verhalten derer ab, die unter seinem Einfluss leben. In jedem delegierenden, paternalistischen und/oder autoritären Verhalten, unter vielen anderen, können wir die unbestreitbare Präsenz des naturalisierten Staates über die Jahre hinweg sehen.

Der Staat muss sich notwendigerweise mit Instrumenten ausstatten, die ihn unterstützen, Instrumente, die auch sakrale Konnotationen erhalten, die ihnen die Qualität von unzweifelhaft verleihen. Dazu gehört die Verfassung, die die Frucht des „Willen des Volkes“ wäre.

Ist es die Mehrheit der Gesellschaft, die sich über etwas einig ist? Ist es die Meinung der einen oder anderen politischen Partei? Die Definition dieses Begriffs ist nie klar und wird immer benutzt, um irgendeine Entscheidung oder Handlung eines politischen Sektors zu rechtfertigen, der das Recht auf seine Vertretung beansprucht.

Wie der Begriff „Gott“ oder „Staat“ entspricht das „Volk“ einer realitätsfernen Abstraktion. Es handelt sich um einen Begriff oder eine Idee, der bzw. die im kollektiven Imaginären als homogenes Ganzes installiert und validiert wurde und der, wenn er bzw. sie analysiert und ausgeklammert wird, sofort seine Ungereimtheiten offenbart.

Daher bestätigt und unterstützt die Verfassung, die von der Stimme des Volkes ausgeht, den Staat, eine heilige Figur par excellence. Daher die Bedeutung der Verfassung. Es ist, wie die Tafeln des Gesetzes mit seinen 10 Geboten, die von einer übergeordneten Instanz - in diesem Fall dem souveränen Volk - auferlegte Meinung, die von einer zentralisierten Macht ausgeübt und ausgeführt werden muss: dem Staat.

Staat und Verfassung sind also untrennbar miteinander verbunden. Das eine kann nicht ohne das andere verstanden werden, und, wie wir oben dargelegt haben, selbst wenn der Staat plurinational ist, muss diese Besonderheit in einer Grundrechtscharta präzisiert und zugelassen werden.

PROJEKTIONEN

„Nach den Streifen, den Stimmzetteln, den Wählern und ihrer neuen Verfassung.“

Wir wissen, dass die Illusionen nach dem Plebiszit vom 25. Oktober nicht aufhören werden, sondern sich in den neuen Phasen des so genannten „Verfassungsgebungsprozesses“ noch verstärken werden. Neue irdische Paradiese werden sich für die Wahl der Wähler anbieten, um dann die Schrift der Magna Carta für gültig zu erklären. Im Zuge der wiederholten Präsidentschaftskampagnen sind die Versprechen im Überfluss vorhanden mit dem Ton, dass es in der Tat die Änderung der Verfassung ist, die die Fähigkeit hätte, unsere Realität zu verändern.

Die Fata Morgana spielt mit der Beschränktheit dieser Welt: Die einzige Möglichkeit, frei zu sein, besteht darin, den Stil der Ketten, ihre Farbe, die Größe und Form ihrer Sklaven zu verändern. Unsere Realität und Gesellschaftsordnung würde sich nur durch dieses Regelwerk konstituieren, daher ist es unser größtes Bestreben, sie umzuschreiben, zu modifizieren oder sogar neu zu begründen. Freiheit? Das Ende der Unterdrückung? Unmöglich, besser für neue Gesetze zu kämpfen, niemals daran zu denken, diese Ordnung vollständig zu zerstören, auch nicht ihre Institutionen und Beziehungen.

Im ständigen Kampf für die Freiheit sind wir unverschämt und ehrgeizig: Wir setzen auf die vollständige Befreiung, auf die Zerstörung des Staates und damit seiner Verfassung, die als eines seiner Hauptinstrumente der Kontrolle und Unterdrückung verstanden wird. Selbst wenn sie von einer Bürgervollversammlung oder einer anderen mehr oder weniger repräsentativen Einheit ausgeht, ist ihre Unteilbarkeit mit dem Staat unbestreitbar und stellt eines der Hauptelemente ihres Fortbestehens dar. Die Verfassung zu verteidigen bedeutet, den Staat zu verteidigen, die Verfassung wieder zu gründen, bedeutet, den Staat wieder zu gründen.

Freiheit wird sich nicht aus irgendeinem neuen normativen Satz oder aus neuen Gesetzen ergeben, die wir nicht nur kennen, sondern die uns die Geschichte unermüdlich wiederholt. Es ist nicht so, dass nur der konstituierende Prozess ein Schwindel ist, „schlecht“ gestaltet oder einvernehmlich und mit Blut, Verstümmelungen, Knochenbrüchen, repressiven Agendas und Gefangenen nach dem so genannten Abkommen für sozialen Frieden, aus dem er entstanden ist, befleckt ist. Die neue Verfassung schmiedet einen Klotz zur Stärkung der Einheit und einen Sozialpakt, der alle Individuen an seine Gesetze und an eine bestimmte Legalität bindet, die das soziale Ganze stärkt, ein Ganzes, das im Gegensatz zu jeder Individualität und ihrer Fähigkeit, sich von Unterdrückung zu befreien, steht und diese beseitigt.

„Die Rechte“ klingt nach einer möglichen Errungenschaft innerhalb des Systems, aber das ist nur die Nahrung, die der Herr dem Sklaven gibt. Wollen wir bessere Bedingungen für die Sklaverei oder wollen wir uns hinwerfen, um jegliche Ausbeutung und Unterdrückung ein für allemal abzuschaffen? Der Oktober 2019 öffnete einen Riss in der Mauer der Mächtigen, einen Riss in ihren Beziehungen und ihrer Welt, der vertieft werden muss, wenn wir es wagen wollen, wirklich zu leben. Die Möglichkeit, sich aus dieser Realität von Ausbeutung, Unterdrückung, Lohnarbeit, Waren, Grenzen und Gefängnissen zu befreien, ist genau da. Der unbekannte Weg zur Freiheit muss eröffnet werden. Wenn wir alles träumen und alles erreichen können, alle Strukturen der Herrschaft zerstören, wollen einige ihre Wände neu streichen, ihre Büros umgestalten, sie freundlicher gestalten, die Keramiken und Rohre der Krematoriumsöfen umgestalten.

WAS SIEHT DIE NEUE VERFASSUNG VOR UND WAS NICHT?

Eine neue Verfassung, mit Vielfalt und Farben oder mit den grauen Anzügen, bedeutet einen neuen Pakt für den Staat, eine neue Legitimität für unsere Unterdrücker, die Anerkennung der Polizeikugeln, die Ordnung der Herrschaft und ihre Unterdrückung.

Fernab von den musikalischen Jingles und bunten Gesichtern bringt der Prozess neue Gefängnisse, neue Gesetze, Polizei, Gitter, Ausbeutung, Umweltzerstörung, Langeweile und die übliche Monotonie des Kapitalismus. Einige werden sagen, dass sie versuchen wird, „Missbräuche“ zu begrenzen oder sogar zu sanktionieren, eine neue Phantasie, die von den Unterdrückern angeboten wird: Es ist die Macht, der Staat selbst, der in seinem Wesen das Herrschaftsverhältnis einbringt. Der Staat und seine Verfassung sind die absoluten Feinde der Freiheit.

Welche Elemente werden in der neuen Verfassung ausgelassen? Wie wir bei vielen Gelegenheiten betont haben, wird diese Neuformulierung nicht das Ende der erstickenden Realität der Unterdrückung ins Auge fassen, sondern sie stärken, indem sie ihr neue Alibis der Legitimität verleiht. Die Gefährt*innen im Knast bleiben in den Knast, die Panzerwagen der Polizei gehen nicht weg, die Diktatur der Lohnarbeit bleibt intakt, ebenso wie die Welt der Waren und die Beziehungen der Autorität.

Indem die Revolte in ein institutionelles Terrain kanalisiert wird, fügt sie sich unmittelbar in ihre Grenzen ein, verstärkt sie, festigt sie und legitimiert sie neu. Natürlich wird jeder, der sie in Frage stellt oder nicht akzeptiert, sich dem demokratischen Spiel zu unterwerfen, die ganze Brutalität des Staates mit seiner alten und neuen Verfassung erhalten.

Was schlagen wir vor, was kommt, gibt es Auswege aus dem „kleineren Übel“?

Ein Abkommen zur Legitimierung unserer Unterdrücker, ein neuer Pakt und sozialer Frieden war der verzweifelte Ausweg, den die gesamte politische Klasse, die Wirtschaftselite und die Kaste der Mächtigen in einem Grundsatzabkommen festgeschrieben hat: Die Institutionen und der Staat müssen mit allen Mitteln gerettet werden.

Die Möglichkeiten eines Aufstands oder sogar einer Revolution waren in jenem Oktober in Reichweite, aber was wir ad porta des Plebiszits sehen, ist keine neue Diskussion, sondern eine alte und wiederholte während der 1970er Jahre, dann am Ende der Diktatur und jetzt im Jahr 2020. Heute stehen wir wieder vor ihr: institutionell oder aufständisch?

Einige werden eine idyllische Geschichte erzählen, die beide Wege als unterschiedliche Formen für dasselbe Ziel aufzeigt. Die Wahrheit ist, dass es, selbst wenn manchmal Aufstandsmethoden zur Neugründung von Institutionen eingesetzt wurden, in einer zügellosen Revolte wie der, die im Oktober begann, völlig gegensätzliche Ziele gibt.

Heute wie damals befinden wir uns weiterhin in diesem Dilemma: Gehen wir auf alles los, oder zerstören wir die Institutionalität und ihre Welt vollständig, um neue Möglichkeiten aufzubauen und zu schaffen, oder verfangen wir uns wieder in ihren Grenzen, verbessern wir uns, schmücken den Stacheldraht mit Blumen? Sich für das kleinere Übel, für „die kleine Verbesserung“ zu entscheiden, bedeutet, sich für die Welt des Staates und der Unterdrückung zu entscheiden.

Was können wir angesichts unserer völligen Ablehnung des Plebiszits und aller Verfassungen vorschlagen?

Unsere Aussage ist, dass wir genau wissen, was der Verfassungsprozess bringen wird, mit mehr oder weniger Details. Wir wissen, wo sie endet, und wir wissen, wie die Welt der Ordnung, der Herrschaft, des Staates, des Kapitals und des Patriarchats ist, wir wissen es genau.

In diesem Sinne setzen wir - was mit der Zerstörung des Staates einhergeht - auf den Zerfall der Gesellschaft und auf die Bildung von autonomen Gemeinschaften im Kampf. Wir haben nicht die Absicht, die Grundlagen zu legen oder darauf hinzuweisen, wie eine Welt ohne Staat oder Autorität aussehen würde, da solche Spekulationen Träumen entsprechen, die nur den Zweck haben, zu täuschen und Gewissheiten zu schaffen, wie es Religionen und politische Parteien tun. Wir glauben jedoch, dass es notwendig ist, Wege der Beziehung zu beschreiten und mit ihnen zu experimentieren, in deren Mittelpunkt die individuelle Freiheit steht und die die permanente Konfrontation mit der Autorität als eine unverzichtbare Praxis betrachten.

Die Autonomen Gemeinschaften im Kampf, die die totalitäre Logik der Gesellschaft verleugnen, brechen die Verfassung an ihren Wurzeln und zerstören sie von dem Moment an, in dem sie sich für die Autonomie entscheiden, entgegen jeder staatlichen Bindung.

So bedeutet der Kampf um die Aneignung unseres Lebens notwendigerweise, dass wir uns von jedem Instrument und jeder Äußerung des Staates entfernen und gegen sie kämpfen, dass wir Straßen bauen, die auf dem Marsch und im Kampf Räume der Autonomie und Freiheit schaffen.

An „die Gefährt*innen“, die zur Wahl gehen, an diejenigen, die mit anarchischen Ideen flirten und mit Wut sich auf die Verteidigung der neuen Verfassung, die Rituale der Demokratie, der Delegation und der Abstimmung stürzen. Es bleibt uns nur noch, uns an ihre drohende Komplizenschaft mit den zukünftigen Morden, Inhaftierungen, Repressionen und dem Elend des Lebens zu erinnern, das weitergehen wird, wenn wir nicht auf die vollständige Zerstörung der Macht, des Staates und aller Autorität setzen.

Gegen das Plebiszit und sein Abkommen für sozialen Frieden, gegen alle Gesetze und Verfassungen

Lasst die Revolte den Staat und alle Institutionen zerstören, um Wege der Befreiung zu öffnen!

-Algunxs persistentes antiautoritarixs-

(-Einige hartnäckige Antiautoritäre-)