[Berlin] ThyssenKrupp mit Farbe eingedeckt

Das zur Zeit größte laufende Rüstungsprojekt zwischen der Bundesrepublik Deutschland & dem türkischen Regime ist der Bau von U-Booten, bei deren Montierung vor allem ThyssenKrupp Marine Systems beteiligt ist. Deshalb: ThyssenKrupp hat Blut an den Händen & es liegt in unserer Verantwortung, die Zusammenarbeit mit dem türkischen Faschismus zu unterbinden. Denn das faschistische türkische Regime führt mit dschihadistischen Milizen, deutschen Waffen & der Rückendeckung durch Heiko Maas einen Krieg gegen die Demokratische Konföderation Nord- & Ostsyrien & die dort stattfindende Frauenrevolution.

Während Heiko Maas nach dem Anschlag in Wien davon schwafelt, dass er bereit & entschlossen dazu sei, sich gegen islamistischen Terror zu stellen, sollte nicht vergessen werden, dass unter anderem er dafür sorgt, dass Erdogan mit Waffen & Geld beliefert wird & ihn somit auch unterstützt, wenn er mit Dschihadisten die kurdische Bevölkerung massakriert.

Wir möchten daran erinnern, dass die YPG, YPJ, SDF & die Guerilla in den freien Bergen Kurdistans im Kampf gegen den sogenannten „IS“ & der faschistischen Türkei Tausende Leben opferten. Wir möchten daran erinnern, wie die YPJ, YPG & SDF in Kobanê den „IS“ zurückschlugen & somit weltweit die Menschlichkeit verteidigten.

Wir möchten daran erinnern, wie der deutsche Staat die kurdische Freiheitsbewegung kriminalisiert, durch etliche Razzien, die Willkürlichkeit des PKK-Verbots & Menschen, die gegen den „IS“ kämpften, verfolgt. Also Heiko Maas: schweig lieber weiter, während du mit Erdogan kuschelst.

Die einzige Alternative zur faschistischen Türkei & dem sogenannten „IS“ bildet die Demokratische Konföderation Nord- & Ostsyrien. Die beeindruckende Frauenrevolution & die Frauenguerilla in den freien Bergen Kurdistans sind weltweit zu einer Hoffnung als auch Kraftquelle für eine befreite Gesellschaft geworden.

Deshalb werden wir nicht aufhören feministischen Widerstand zu leisten & sind uns unserer Verantwortung bewusst. Der Widerstandsgeist der gefallenen Freund*innen lebt in uns weiter - lasst uns das Feuer in einen Flächenbrand verwandeln.

Werdet jetzt aktiv, denn der Krieg ist nicht vorbei, kann sich jederzeit intensivieren & beginnt hier, deshalb müssen wir ihn hier stoppen!

Wir schicken all unsere Solidarität an Betroffene von Faschismus, unser Mitgefühl an die Hinterbliebenen. An die Opfer: Rest in Power – wir vergessen euch nicht!

Freiheit für Abdullah Öcalan!

Weg mit dem Verbot der PKK!

Kampf dem Faschismus, Kolonialismus & Patriarchat in jedem Land!

PS: Ruhe in Frieden, Momo! <3

Grüße an die 3 von der Parkbank!