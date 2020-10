"United we fight" beginnt

Zieht man in Erwägung, dass während die Corona-Sorgen auch hier wieder größer werden einige Länder den Lockdown verkündet haben, ist die zahlenmäßige Beteiligung ganz in Ordnung. Voll wurde der Versammlungssaal nicht, was einerseits schade ist, andererseits vielleicht seuchentechnisch ganz gut. Zu denken jedenfalls gibt es, dass eine zweistellige Anzahl von Leuten hunderte von Kilometern Anfahrt auf sich genommen haben, um dem internationalen Aufruf der Interkiezionale zu folgen, während die hunderten von politisch aktiven Berlinern maximal eine zweistellige Anzahl Kilometer im unteren Bereichgrößtenteils nicht für machbar halten, um sich Diskussionen zu stellen.

Falls der Aufruf nicht deutlich genug war oder sprachlich Probleme bereitet hat, hier nocheinmal kurz angeschnitten, worum es an diesem Wochenende geht: es soll sich getroffen werden, um unsere lokalen Kämpfe auch international zu Denken. Einerseits auch, wie es in der Auftaktvorstellung der Interkiezionale ein Redner schön gesagt hat, weil die Angriffe auf die Bewegung von Unten überall gleichen Mustern folgen. Andererseits aber natürlich, um unserem politischen Anspruch gerecht zu werden und für ganz andere Verhältnisse zu kämpfen, was nur durch eine weltweite Revolution klappen kann. Ganz konkret können wir von Kämpfen in anderne Kontexten selbst sehr viel lernen, was kulturelle Aspekte des Kampfes angeht und was die praktischen Mittel und Wege betrifft.

Morgen steht neben permanenten Diskussionsmöglichkeiten z.b. eine Informationsveranstaltung über Organisierung und Auseinandersetzungen in den Vororten von Paris auf dem Programm (12 Uhr). Außerdem eine Veranstaltung unter dem Titel "Selbstorganisierung gegen den Virus der Kontrolle", wo es wahrscheinlich um die Frage des Umgangs mit den Begleiterscheinungen von Corona geht - konkret der Überwachung durch den Staat und Konzerne. Dann um 14 Uhr gibt es Brunch und um 15:30 eine Veranstaltung über das Konzept von Autonomen Zonen. Die Veranstaltungsorte erfahrt ihr, wenn ihr kurz vor den Veranstaltungen in der Meuterei (Reichenberger STraße) nachfragt - diese hat extra dafür auf. Diese Prozedur soll eine Schutzmaßnahme sein. Die Infos in der Meute gibt es auch auf deutsch, so wie auch die Veranstaltungen alle mit deutscher Übersetzung stattfinden.

Kommt vorbei!

Und nicht vergessen: Abends zur Demo, denn nach der Räumung der Liebig34 ist nichts vorbei!