[B] "Neeeein, ihr H****söhne!" - Schweizer Gärten besucht

Direkt am Volkspark Friedrichshain versteckt sich seit geraumer Zeit eine gated community der ganz widerlichen Art. Hinter Tor und Mauern erstreckt sich der amerikanische Albtraum über mehrere Dutzend Häuser, eines genauso hässlich wie das andere. Am 09.10. haben wir uns, motiviert auch durch die Scherbendemo in Mitte, auf den Weg gemacht unserer Wut über die Liebig34-Räumung auch in dieser feindlichen Umgebung Ausdruck zu verleihen. Mit verschiedensten Werkzeugen, haben wir ca. 10 der mind. 30 Autos vor Ort zu Schrott gehauen.