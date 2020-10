Online-Vortrag: Jenseits von Staat, Kapitalismus und Patriarchat – Anarchismus eine Einführung veröffentlicht

Wir haben unseren Vortrag: Jenseits von Staat, Kapitalismus und Patriarchat – Anarchismus eine Einführung veröffentlicht beim anarchistischen Videoprojekt Kolektiva.media veröffentlicht:

Das Wort Anarchie stammt aus dem Griechischen und bedeutet Herrschaftsfreiheit. Einst die stärkste sozialistische Strömung, wurde der Anarchismus von Faschismus, Staatssozialismus und staatlicher Demokratie bis zum Ende der 1930er–Jahre fast vollständig ausgelöscht. Aufgrund ihrer Beteiligung an der neuen Welle weltweiter Aufstände wird die anarchistische Bewegung nun wieder sichtbarer. Auch die Herrschenden erkennen wer soziale Bewegungen und die Kämpfenden in Aufständen gegen sie unterstützt, egal ob liberal, konservativ oder faschistisch – alle sind in ihre Feindschaft dem Anarchismus gegenüber miteiander verbunden. Wir wollen die Gunst der Stunde nutzten, um die Frage Vieler zu beantworten was Anarchismus überhaupt ist und worin er sich von anderen Theorien und Bewegungen (vor allem der staatlichen Linken) unterscheidet? Warum lehnen Anarchistinnen Kapitalismus und Staat ab? Weshalb sind Herrschaft und Hierarchien die grundsätzliche Ursache vieler Probleme unserer Welt? Und wieso sind Revolutionen, die den Staat nutzen wollen, um die Welt zu verbessern zum Scheitern verurteilt? Diese und weitere Fragen sollen im Vortrag beantwortet werden, denn angesichts der globalen Lage ist nichts gefährlicher als den Kopf in den Sand zu stecken und auf eine Rückkehr der „Normalität“ zu hoffen.

Das Handout zum Vortrag (inklusive weiterführender Literatur) findet ihr hier.

Außerdem haben wir inzwischen auch einen eigenen Twitteraccount. Dieser wurde vorallem aufgrund der Corona-Situation erstellt. Uns wäre es am liebsten, wenn ihr euch weiterhin hauptsächlich über unseren Blog und/oder per Newsletter (E-Mail mit Betreff: „Newsletter“ an schwarze-ruhr-uni(at)riseup.net) informieren würdet, weil wir nicht von Unternehmen abhänging sein wollen. Wir ihr vielleicht mitbekommen habt, wurden vor Kurzem zahlreiche anarchistische und antifaschistische Account von Facebook gelöscht/zensiert.