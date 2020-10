Vonovia-Büro markiert für die Liebig 34

In der Nacht des 14. Oktober haben wir die Vonovia Zentrale in Anger-Crottendorf in Leipzig mit Farbe markiert und Soli-Grüsze an die Liebig 34 dagelassen.

Vonovia gehört nicht nur in Leipzig zu den größten Immobilienhai-Firmen, die Mieter*innen nach Strich und Faden verarscht.

Wir sind wütend über die Räumung vom 9.10. und werden auch weiterhin versuchen den Preis für die Räumung in die Höhe zu treiben.

Diesmal haben wir keine Vonoviakarre in der Nähe gefunden, aber beim wirds deutlich heißer. Wir schließen uns dem Aufruf des Terra Incognita an und wollen wir für einen stürmischen Oktober sorgen.

Liebig34 bleibt! Immobilienhaien Feuer unterm Arsch machen!