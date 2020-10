Bremen: Nehmt ihr uns die Häuser - Besetzen wir eure!

Die anarchistische Flint*Gruppe Rosarote Zora hat in Solidarität mit der geräumten Liebig34 ein Haus in der Bremer Neustadt (Lahnstraße/Bachstraße) besetzt.

Seit Freitagnachmittag sind Personen in einem Haus und halten es besetzt. Mit Parolen wie "Alerta, alerta, queer-feminista!" und einer Spontandemonstration wurde auf die Besetzung aufmerksam gemacht. Die Besetzer*innen solidarisieren sich mit dem anarcha-queer-feministischen Hausprojekt in der Liebigstraße 34 in Berlin, was gestern geräumt wurde. Notwendige Räume wie die Liebig 34 werden FLINT*-Personen genommen, deshalb hat sich die Rosarote Zora das ehemalige Möbelhaus Dete angeeignet. Die Dete war vor etwa 6 Jahren mal ein Zwischennutzungsprojekt mit Café-Betrieb. Der Eigentümer ließ das Haus schon vorher und auch seit der Beendigung der Zwischennutzung verrotten. Er gibt vor, dass eine Klage von Anwohner*innen der Grund dafür sei.



Auf der Straße wurden zu beiden Seiten des Hauses Barrikaden aus Baustellenmaterial gebaut. Die ganze Nacht waren Menschen auf der Straße und unterstützten die Besetzer*innen. Viele Anwohner*innen freuen sich über die Besetzung und solidarisieren sich überwiegend.

Die Cops sind seit der Besetzung anwesend mit mehreren Wannen, halten sich aber bislang zurück und nähern sich nicht.

Heute ist schon den ganzen Tag über ein Straßenfest mit immer mindestens 100 Leuten im Gange, die in Grüppchen auf der Straße stehen oder sitzen.

Support ist erwünscht! Kommt vorbei!

Leerstand? Besetzen!