Farbe gegen Bullenwache

Wir haben in der Nacht von Freitag auf Samstag die Bullenwache in der Mengstraße, Innenstadt, mit Farbe beworfen und unserer Wut über die Räumung der Liebig 34 Ausdruck verliehen.

Die Liebig 34 wurde geräumt. Aber sie lebt weiter: In unseren Herzen, Köpfen und vor allem in unseren Kämpfen.

Liebe Liebig, wir haben deinen Ruf gehört:

Chaos statt Räumung! Jede Räumung hat ihren Preis.