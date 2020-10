Worte aus der Liebig34 am 09.10.

Liebe Menschen da draussen, an alle solidarischen Genoss+innen auf der

Strasse hier in Berlin und ueberall.

Mit der Raeumung der Liebig34 versucht der Repressionsapparat wieder uns

zu brechen, uns einzuschuechtern, uns das Gefuehl zu geben, ohnmaechtig

zu sein. Ihr riesen Polizeiaufgebot, ihre Ueberwachung, ihre

Dauerbelagerung sollen uns das Gefuehl geben/ wir sind das Problem!

Aber wir sind nicht das Problem! Wir die wir dafuer kaempfen,

selbstbestimmt und von unten unsere Leben und unsere Lebensorte zu

gestalten. Wir die wir versuchen, abseits von sexistischer Gewalt und

patriarchaler Gesamtscheisse unsern Lebensalltag kollektiv zu

bestreiten!

Das Problem ist dieser beschissene kapitalistische Staat der mit seinen

Macker Lakaien auf unseren Daechern versucht, jeden Bereich unserer

selbst zu kontrollieren.

Es macht uns Mut zu sehen, dass ihr draussen steht und uns supportet. Es

bestaerkt uns zu sehen, wie viele Menschen nicht nur unser Haus

verteidigen, sondern vor allem die Ideen fuer die es steht.

Wir werden uns nicht ergeben. Und selbst wenn sie uns aus unseren

Haeusern zerren. Wir werden zurueckkehren. Und wir werden uns das

wiederholen was uns genommen wird.

Diese Nacht kann bedeutend werden. Lasst uns gemeinsam Geschichte

schreiben. Ein Zeichen setzen gegen Staat und Kapital. Lasst uns unsere

feministischen Utopien Realitaet werden!

Dear people out there, to all solidary comrades on the

Street here in Berlin and everywhere else.

With the evacuation of Liebig34 the repressive apparatus tries again to

to break us, to intimidate us, to make us feel powerless and

to be. Their huge police force, their surveillance, their

Permanent siege should give us the feeling / we are the problem!

But we are not the problem! We who fight for it, self-determined and from below our lives and our places of living to design. We who try to be away from sexist violence and

patriarchal total decisions to collectively change our everyday life

deny!

The problem is this shitty capitalist state with its Machos on our roofs tries to cover every area of our to control yourself.

It gives us courage to see that you are standing outside and supporting us. It encourages us to see how many people not only our house but above all, it defends the ideas it stands for.

We will not surrender. And even if they take us out of our tearing houses. We will return. And we will repeat what is taken from us.

This night can become significant. Let's make history together, setting an example against state and capital. Let us feminist utopias become reality!