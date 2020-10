Haexansabbath - Nazi Veranstaltungen im Saarland

Die NS Black Metal Szene breitet sich im Saarland aus und kann ungehindert Konzerte veranstalten. Derzeit besonders aktiv ist ein gewisser David Schulz mit seinen Haexansabbath Veranstaltungen. David "Dave" Schulz von Dominance Of Darkness Records [1] ist ein bekannter Neo-Nazi und war zudem bei der versuchten Verbrennung von Menschen beteiligt. Für diese Tat war der Neo-Nazi auch inhaftiert.

„Im April 2011 hatten einige Freunde, deren Familien türkischer und italienischer Herkunft sind, auf einem Gartengrundstück gegrillt. Gleichzeitig waren auf einer benachbarten Streuobstwiese 70 Angehörige der rechtsextremen Szene zu einer Geburtstagsfeier zusammengekommen. In der Nacht riefen einige zur Hetzjagd auf die »Kanaken« auf. Die Angegriffenen wurden geschlagen und getreten, manche stürzten beim Versuch zu entkommen und erlitten schwere Verletzungen. Fünf der Gejagten verschanzten sich vorübergehend in einer Holzhütte des Gartengrundstücks, die jedoch von den Rechtsextremen bereits in Brand gesteckt wurde. Aufzeichnungen des Notrufs dokumentierten vor Gericht die Todesangst der Eingeschlossenen, die erst im letzten Moment die Flucht wagten und sich aus der niederbrennenden Hütte retteten.“ — Brandstifter als Biedermänner — Jungle World vom 15.11.2012

Bei den Veranstaltungen von David Schulz werden als Security seine Kameraden von den Hammerskins eingesetzt und so dienen die Veranstaltungen vor allem auch zur Generierung von Geld für die lokale Neo-Nazi Szene. Neben den offiziellen Veröffentlichungen von Dominance Of Darkness Records soll "Dave" offensichtlich auch noch viel finstere Produktionen machen, wenn man den Aussagen seines Grafikers "Ivar Einar Wolf" Glauben schenkt. So brüstet sich dieser gerne in Chat-Gruppen und Facebook damit, "für Dave von Dominance Of Darkness NSBM Grafiken" zu machen. Das hier vor allem verbotene Produktionen gemeint sind, läßt "Ivar" dabei gerne durchblicken und scheint mächtig stolz darauf zu sein.

Das ist "Ivar Einar Wolf", welcher in Wirklichkeit Deniz Iren heißt und die Grafik Firma "Minas`s Grail" betreibt. [2]

Wie Iren verlauten lies, bekommt man bei "Dave" seinen Verkaufsständen auch Rechtsrock, die in extra Koffern "hinter dem Ladentisch" angeboten werden. Auch in privaten Chat Gruppen beim Messenger Telegram soll David Schulz Rechtsrock und NSBM Artikel verkaufen, die es offiziel nicht in seinem Shop gibt, wie Iren anderen Nazis als Tipp gibt. Diese Angaben decken sich auch mit diesem Artikel - wo schon lange bekannt war das "Dave" mit dem Vertrieb verbotener CDs sehr geschäftstüchtig ist. Eventuell ist auch Iren beim Vertrieb verbotener Tonträger beteiligt. Er bezeichnet sich immer wieder als ein "Partner" von David Schulz. Wie tief steckt Deniz Iren in dem Fascho-Netzwerk?

Jedenfalls macht Iren mit seiner Grafik Firma "Mina`s Grail" kein Geheimnis um die braune Gesinnung und postet auch ganz gerne mal Fotos mit strafbaren Nazi-Symbolen. Die Nazis im Umfeld von David Schulz scheinen sich bisher sehr sicher zu fühlen und mit der Eventlocation "Wasserwerk Simschel" [3] hat man einen Partner gefunden, welchem die braune Gesinnung von David Schulz und Konsorten egal zu sein scheint. Dies gilt es zu ändern!

Kein Freiraum für Nazis im Saarland! Nazi-Veranstaltungen verhindern!

[1] Strato gibt Neo-Nazis ein Zuhause, inkl. abmahnfähigem Impressum (Ran an den Speck!)

[2] Deniz Iren ist ein Fascho mit türkischen Wurzeln und soll im Raum Frankfurt/Main wohnen. Wer hierzu nähere Informationen hat, bitte Meldung an Antifa Saar.

[3] Das Wasswerk Simschal (Zum Wasserwerk 11, 66333 Völklingen) wird betrieben von der Eventful Deutschland UG, Inhaber: Thorsten Wendt, Klinkerstraße 82, 66663 Merzig